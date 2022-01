Le Docteur du Pare-Brise fait un don de plus de 18 000 $ pour le cancer du sein du Québec

L'entreprise le Docteur du Pare-Brise a remis un chèque de 18 870 $ pour soutenir le programme Ma Santé Active de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Toutes les succursales au Québec ont remis une somme de 10 $ du 1er septembre au 31 octobre 2021, pour chaque réparation et remplacement de pare-brise.

« Avoir un pare-brise prêt et sécuritaire pour les durs mois d’hiver permet de vous protéger, vous et votre véhicule, peu importe le temps qu’il fait », a déclaré Maurice Filion, président, Uniban, franchiseur du réseau Docteur du Pare-Brise. « Nous sommes profondément reconnaissants aux communautés à travers le Québec qui ont choisi Docteur du Pare-Brise pour leurs réparations et remplacements de pare-brise, puisqu’ils ont soutenu notre réseau d’entreprises locales et contribué à une cause formidable. »

Le programme, Ma Santé Active, existe depuis 2017. Il vise à aider, à motiver et maintenir un style de vie physiquement actif et sain. Il offre des services gratuits, adaptés à la condition de chaque personne, grâce à l’expertise de professionnels de l’activité physique.

« La Fondation du cancer du sein du Québec est reconnaissante de pouvoir compter sur le précieux soutien du Docteur du Pare-Brise, un partenaire de longue date pour la cause », a souligné Karine Iseult-Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec. « Leur générosité permet de financer de nombreux projets de recherche innovants, de promouvoir la santé du sein et de soutenir les personnes touchées par le cancer du sein. »

L’entreprise continue à récolter des dons toute l’année de ses clients, s’ils le souhaitent.