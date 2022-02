Laval investit 9 M$ pour acquérir 6 ha de milieux naturels au sud du boulevard Saint-Elzéar

Le comité exécutif de la Ville de Laval recommande au conseil municipal d’entériner l’acquisition, au coût de 9,1 M$, de 2 lots composés de 59 207 m2 de milieux naturels situés au sud du boulevard Saint-Elzéar et à l’est du boulevard Curé-Labelle. Ces lots, lesquels pourront s’intégrer dans la Trame verte et bleue lavalloise, sont majoritairement couverts de milieux humides et comportent plus d’un hectare de canopée.

En septembre dernier, la Ville avait mis ces terrains sous réserve afin d’y empêcher tout développement pendant une période de deux ans, le temps de négocier leur acquisition avec les propriétaires, dans le but d’en permettre la protection et la mise en valeur. Cette décision faisait notamment suite aux demandes d’un regroupement de citoyens qui réclamait publiquement l’imposition d’un moratoire sur tous les projets de construction dans ce secteur.

« Dans un contexte de lutte aux changements climatiques où il est plus que jamais essentiel de préserver la biodiversité, nous sommes particulièrement fiers d’investir dans la protection de ces milieux naturels d’une grande valeur écologique, lesquels fournissent une multitude de services à la population et contribuent à la qualité de vie de nos citoyens. Avec cette acquisition, nous posons un autre jalon important vers l’atteinte de notre objectif d’investir 100 M$ en protection et en mise en valeur de nos milieux naturels. Soulignons, de plus, qu’une partie importante de la superficie qui sera acquise aurait pu être développée si la Ville ne s’en était pas portée acquéreur. » mentionne Stéphane Boyer, maire de Laval.

Couverts en grande partie par un complexe de milieux humides composé de marais et de marécages, les lots en question sont traversés par le cours d’eau Papineau-Lavoie. Dernières parcelles à l’état naturel en plein cœur d’un secteur très fortement urbanisé, ces milieux agissent comme un important îlot de fraîcheur ayant un impact sur l’ensemble du quartier.

« La protection de ces milieux naturels permettra de maintenir la biodiversité dans ce secteur, de filtrer l’eau s’y écoulant en provenance du milieu urbain et d’assurer un approvisionnement en eau au cours d’eau Papineau-Lavoie. La mise en valeur de ces terrains, par exemple par l’implantation de sentiers, sera étudiée dans les prochaines années afin que les citoyens puissent jouir de cette oasis de biodiversité en milieu urbain. » commente Alexandre Warnet, membre du comité exécutif responsable de l’environnement, de la transition écologique et de l’urgence climatique et conseiller municipal de Laval-des-Rapides.