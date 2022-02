Jocelyne Frédéric-Gauthier, remporte la première édition

Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noir. e. s (MHN-2022) à Laval, c’est avec plaisir que Femmes en Emploi et le Centre communautaire, le Coumbite de Laval, pour la première édition dédient le prix « PERLE NOIRE ET D’EXCEPTION DE LAVAL » à la Conseillère municipale Jocelyne Frédéric-Gauthier, ayant obtenu tous les appuis nécessaires afin de se voir décerner cette reconnaissance.

Le prix « PERLE NOIRE ET D’EXCEPTION DE LAVAL » est une distinction offerte à une femme lavalloise et issue des communautés noires, qui se démarque au quotidien pour ses influences et ses contributions à la société québécoise.

Jocelyne Frédéric-Gauthier est l’unique femme noire et d’origine haïtienne qui a été élue à trois reprises à titre de Conseillère municipale du district d’Auteuil. C’est à ce titre qu’en avril 2019, qu’elle a fait adopter à l’unanimité au Conseil Municipal, deux propositions, dont une, pour déclarer le mois de février comme le « Mois de l’Histoire des Noirs à Laval », et l’autre pour appuyer la « Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine » à Laval.

Par son initiative, la programmation lavalloise du Mois de l’histoire des Noir. e. s est désormais soutenue financièrement par la Ville de Laval et du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Près d’une dizaine d’activités ont été minutieusement concoctées par Femmes en Emploi et le Centre communautaire, le Coumbite de Laval, incluant une participation dynamique d’artistes, d’expert. e. s et de professionnel. l. e. s, dans l’objectif de mettre en lumière les influences et les contributions aux sociétés, des femmes et des hommes issus des communautés noires.

Durant tout le mois de février, les deux organismes ont mis de l’avant la résilience et la détermination des femmes noires, afin que leurs multiples apports à la société québécoise soient valorisés et appréciés.