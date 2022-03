Calculez le BTU nécessaire pour votre maison

Une unité thermique britannique, communément appelée BTU, mesure l'énergie thermique. Lors du chauffage d'une maison, les BTU font référence à la quantité d'énergie thermique ajoutée à une zone. Lors de la climatisation d'une maison, les BTU font référence à la quantité d'énergie thermique retirée d'une zone.

Le système de chauffage et de climatisation de votre maison doit être dimensionné pour produire la quantité d'énergie nécessaire pour sa superficie en pieds carrés. Que vous rénoviez une maison existante ou construisiez une nouvelle maison, connaître la quantité de BTU nécessaires pour chauffer et climatiser votre maison peut entraîner des économies sur votre facture d'énergie. Voici comment vous calculer le nombre de BTU dont aura besoin votre maison.

Prenez les mesures de votre maison

Pour commencer, mesurez la longueur et la largeur de chaque pièce de votre maison. Ensuite, multipliez la longueur et la largeur de chaque pièce pour déterminer sa superficie en pieds carrés.

Considérez le climat de votre région

Plus vous vivez au Nord, plus votre maison aura besoin de BTU pour un chauffage efficace en hiver.

Calculez le nombre de BTU nécessaires

Pour déterminer du nombre de BTU nécessaire, multipliez la superficie en pieds carrés par 10. Arrondissez ensuite votre résultat vers le nombre supérieur.

Faites les ajustements nécessaires

Effectuez des ajustements pour les conditions spécifiques de chaque pièce une fois que la plage de BTU a été établie. Par exemple, si une pièce est bien isolée, utilisez un nombre inférieur. Si la pièce est mal isolée, utilisez un nombre supérieur. Généralement, les maisons les plus récentes sont mieux isolées que les plus anciennes.

Considérez la chaleur du soleil

Prenez en compte le nombre de fenêtres dans chaque pièce. Si les fenêtres font face au soleil, la lumière du soleil entraînera un réchauffement plus rapide de la pièce. Moins de BTU seront nécessaires dans cette situation, et vous devez utiliser l'extrémité inférieure de la plage. Si la pièce est généralement ombragée, plus de BTU seront nécessaires pour le chauffage et l'extrémité supérieure de la plage doit être utilisée. À l'aide de ces ajustements, déterminez les BTU par pied carré.

Finalisez vos calculs

Enfin, calculez le nombre total de BTU nécessaires pour chauffer la maison. Pour chaque pièce, multipliez le BTU par pied carré par le pied carré de la pièce. Par exemple, une maison située dans une région froide avec une mauvaise isolation nécessiterait 60 BTU par pied carré. Ce qui signifie qu’une pièce de 300 pieds carrés aura besoin de 18 000 BTU. Ensuite, faites le total des BTU pour chaque pièce afin de déterminer la quantité totale de BTU nécessaires pour chauffer la maison.

Si tous ces calculs vous semblent bien compliqués, sachez que l’on retrouve des calculateurs de BTU en ligne. Ceux-ci prennent en compte tous les facteurs mentionnés ci-haut, dont les dimensions de votre maison, le climat de votre région, le nombre de fenêtres ainsi que leur orientation, le nombre de murs extérieurs, et bien d’autres. Cet outil vous permettra donc d’obtenir le nombre exact de BTU dont vous aurez besoin pour chauffer et climatiser adéquatement votre maison.