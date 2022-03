Table réputée, maintes fois primée pour l’excellence de sa cuisine qui fait honneur au terroir autochtone, le restaurant La Traite de l’Hôtel-Musée Premières Nationsde Wendake est fier d’annoncer la nomination de Marc de Passorio à titre de chef exécutif.

Ce chef étoilé deux fois au guide Michelin, en 2009 et 2015, couronné notamment de trois toques au Gault & Millau ainsi que du Gault & Millau d’or, a fait de la découverte et de la cuisine des terroirs régionaux sa spécialité. Les 40 années de connaissances et d’expériences internationales de Marc de Passorio sont garantes d’un savoir-faire et d’un respect des produits locaux, éléments d’une vision commune avec l’organisation. Le partage des valeurs et des connaissances élèvera la cuisine à un autre niveau.

En collaboration avec sa brigade, il compte en effet offrir une expérience culinaire de cœur et de plaisir dont la seule vedette sera les produits du terroir autochtone.

Homme de plusieurs vies, Marc de Passorio a en effet créé des restaurants et régalé les palais les plus délicats aux quatre coins du monde. Il figure aujourd’hui parmi les chefs reconnus de la cuisine gastronomique internationale. Après avoir dirigé les plus belles tables du sud de la France, après avoir ouvert divers restaurants et œuvré dans de nombreux territoires tels que Singapour, Israël, la Russie, l’île Maurice et la Nouvelle-Zélande, Marc de Passorio s’installe au Québec. À la tête du restaurant La Traite, il y poursuivra sa passion et son rôle de passeur et formateur, privilégiant une cuisine de nature qui s’inspire du savoir-faire et des éléments du terroir autochtone. Alliant brillamment tradition et modernité, conjuguant authenticité et finesse gastronomique, les produits de la chasse, de la cueillette et de la pêche raviront les hôtes.

Une immersion avec les produits et les secrets des nations autochtones

Arrivé au Québec il y a quelque temps, Marc de Passorio s’est empressé d’en apprendre davantage sur les Premières Nations du Québec et sur la nation propriétaire du restaurant La Traite, la nation huronne-wendat, par exemple en allant à la rencontre des membres des communautés pour découvrir leur expérience, leurs recettes, leurs secrets.

Il a ainsi séjourné au Domaine Notcimik à La Bostonnais, où il a rencontré deux aînés de la nation atikamekw qui lui ont fait déguster des plats traditionnels, lui révélant diverses méthodes de cueillette et de cuisson traditionnelle. Sans compter une visite chez Akua Nature, une entreprise autochtone utilisant les propriétés médicinales de la pharmacopée traditionnelle des Premières Nations. Les deux femmes innues qui y travaillent lui faisant découvrir diverses spécialités de leurs grands-parents. Cette immersion du chef de Passorio se poursuivra au gré des périodes de chasse, pêche et de cueillette.