Un nouveau programme de proximité et d’inclusivité pour la proximité entre les citoyens et le Service de police de Laval

Le Service de police de Laval (SPL) dévoile aujourd’hui Justice et équité, un nouveau programme structurant, à haut impact pour la proximité entre les citoyens et le Service. Ce programme s’inscrit dans la vision de l’avenir du SPL et continuera de vivre dans le temps.

S’accompagnant d’un énoncé de non-discrimination, les actions concrètes du programme se déclinent en 7 grands axes : les pratiques policières et l’énoncé, une approche inclusive envers la diversité, la formation, le recrutement, la gestion du changement et la communication, la gouvernance ainsi que les ressources humaines et budgétaires.

L’énoncé de non-discrimination stipule que l’ensemble du personnel du Service de police de Laval s’engage à interagir de façon juste et équitable auprès de tous les citoyens de Laval et à ne tolérer aucune forme de discrimination.

« En tant que service de police, nous devons continuer d’évoluer pour nous adapter à la réalité qui définit notre ville et nos concitoyens envers qui nous accomplissons sans relâche notre mission, soit servir et protéger. Il est important que la justice et l’équité dans les relations avec nos citoyens et dans les actions de nos policiers soient visibles et ressenties. La confiance mutuelle, l’écoute et le dialogue qui prévaut entre la population lavalloise et ses policiers sont indispensables pour maintenir un sentiment de sécurité réel et durable. Il est également essentiel d’améliorer la connaissance du travail policier et de maximiser les opportunités de rapprochement avec tous nos citoyens. », soutient Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

Des relations de qualité axées sur le respect et la compréhension

Afin de nourrir ses réflexions, le SPL a mené diverses démarches pour mieux connaître la qualité de la relation entre la police et les citoyens de Laval, particulièrement ceux provenant de communautés ethnoculturelles.Le Grand dialogue, une consultation citoyenne et auprès des employés SPL, a permis de sonder la population sur les perceptions et les attentes des citoyens à l’égard du Service de police de Laval. Ces consultations citoyennes ont été mises en place dans cadre du plan Nouveau Regard, annoncé en juin 2020 par la Ville et le SPL, visant à revisiter certains en juin 2020 par la Ville et le SPL, visant à revisiter certains modes de fonctionnement, à revoir les pratiques en place et à déployer une série d’actions pour renforcer les liens avec les citoyens des communautés ethnoculturelles.

Ces consultations sont venues appuyer la nécessité de mettre en place Justice et équité, dont les diverses actions, notamment au niveau de la formation, du recrutement et des activités de rapprochement avec les citoyens, concrétisent la vision de proximité et d’inclusivité entre le Service de police et la population lavalloise.

« Au-delà d’un programme, Justice et Équité incarne la vision de notre Service et de nos valeurs. Par les actions que nous entreprenons, nous réitérons à la population lavalloise notre engagement à poursuivre notre mission tout en maintenant des liens forts avec notre communauté et un dialogue constant avec nos partenaires, nos citoyens et les comités consultatifs qui collaborent avec nous. », conclut le directeur Brochet.