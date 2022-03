La gestion quotidienne en assurance

Le Groupe Bugatti Inc., ainsi que leur ambassadeur et ex-footballeur Étienne Boulay, ont rassemblé un don en aide aux réfugiés de la guerre en cours en Ukraine. Le don d’une valeur de 40 000 $ est composé de lait pour nourrissons, de couches, de sucettes pour bébés, de gel assainissant et de sacs à couches. L’entreprise, ayant comme mission de toujours aider ceux dans le besoin, désirait s’impliquer dans le mouvement d’aide envers l’Ukraine et plus particulièrement auprès des mères et des enfants qui ont pris la fuite vers les pays avoisinants. Avec l’aide de l’Église catholique ukrainienne St-Michael’s de Montréal, pour acheminer les dons en Pologne et autres pays avoisinants, le Groupe Bugatti s’assure de fournir des biens de grande nécessité aux réfugiés dans le besoin.