La Ville de Laval entre dans le palmarès des meilleurs employeurs du Canada selon le magazine Forbes

En janvier dernier, la Ville de Laval a été reconnue par le magazine économique Forbes comme l’un des meilleurs employeurs gouvernementaux au Canada, à la suite d’une enquête indépendante menée auprès de plus de 10 000 Canadiens travaillant pour des organisations de plus de 500 employés.

Les travailleurs devaient notamment évaluer leur volonté de recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille. Notons que seulement deux administrations municipales québécoises se sont taillé une place dans le palmarès.

« Je suis extrêmement fier que la Ville de Laval figure pour la première fois dans le prestigieux palmarès Forbes des meilleurs employeurs. Cette présence dans le classement témoigne de notre désir d’offrir un environnement de travail collaboratif, progressiste et, surtout, agréable. Je tiens à féliciter tous les employés pour leur contribution à faire de la Ville de Laval un lieu de travail unique et apprécié. C’est d’autant plus important, avec la pénurie de main-d’œuvre actuelle, alors que nous souhaitons attirer et retenir les meilleurs talents pour donner des services de grande qualité à la population. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.

Laval est la 3e plus grande ville du Québec et la 15e du Canada. Connaissant une croissance démographique parmi les plus élevées au Québec, elle se démarque par des infrastructures, une économie et une qualité de vie exceptionnelles. En tant qu’employeur, Laval se distingue par ses valeurs organisationnelles et son attention à offrir un milieu de travail agréable où chacun a l’occasion d’exploiter son plein potentiel.

D’ailleurs, lors du dernier sondage de mobilisation, les employés ont déclaré que les valeurs de la Ville sont réellement vécues au quotidien, ce qui contribue à leur sentiment de fierté. Cette dernière est convaincue que l’expérience de ses employés contribue directement à la réalisation même de sa mission. Ce sont eux qui, par leur travail au quotidien, s’assurent de favoriser un cadre de vie agréable et d’offrir aux citoyens des services de qualité.

La Ville de Laval a à cœur de mettre en place une expérience employé forte pour ainsi attirer les meilleurs talents, lesquels s’engageront à réaliser sa mission, soit d’offrir des services répondant aux besoins de sa population. La relation entre l’expérience employé et l’expérience citoyenne y revêt une signification tout à fait particulière puisque près de 50 % des employés sont également des citoyens lavallois.

Méthodologie du sondage

Forbes a désigné les meilleurs employeurs 2022 du Canada à la suite d’une enquête indépendante menée par la société d’études de marché Statista. Cette dernière a sondé plus de 10 000 Canadiens travaillant pour des organisations comptant plus de 500 employés.

L’évaluation a été basée sur les recommandations directes et indirectes des employés qui ont été invités à évaluer anonymement leur volonté de recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille. Les évaluations des employés comprenaient également d’autres employeurs qui se sont démarqués positivement ou négativement dans leurs secteurs respectifs.