Dons de sang : les annulations de rendez-vous ont doublé, déplore Héma-Québec

En janvier dernier, la Ville de Laval a été reconnue par le magazine économique Forbes comme l’un des meilleurs employeurs gouvernementaux au Canada, à la suite d’une enquête indépendante menée auprès de plus de 10 000 Canadiens travaillant pour des organisations de plus de 500 employés. Les travailleurs devaient notamment évaluer leur volonté de recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille. Notons que seulement deux administrations municipales québécoises se sont taillé une place dans le palmarès.