En avril, on continue de respecter la signalisation de stationnement

La fonte des neiges est déjà bien amorcée, permettant aux équipes d’entamer les opérations d’entretien printanier. Dans ce cadre, la Ville de Laval désire rappeler aux citoyens de respecter la signalisation relative au stationnement saisonnier en vigueur jusqu’au 30 avril afin de faciliter le travail des opérateurs de balais mécanisés qui procèderont au nettoyage des rues, des trottoirs et des voies cyclables.

Ceci s’applique aussi dans les rues où la signalisation spécifie « lors d’opérations d’entretien ».

« Le beau temps est à nos portes et les équipes peuvent enfin entamer le grand nettoyage du printemps. Nous demandons évidemment la collaboration de l’ensemble des Lavalloises et des Lavallois afin que les opérations d’entretien se déroulent rondement. J’invite la population à visiter stationnement.laval.ca et à télécharger l’application Info-Stationnement pour être avisée des différentes opérations, que ce soit par notifications, textos ou courriels. », mentionne Ray Khalil, vice-président du comité exécutif, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et responsable des dossiers des travaux publics.

Le nouveau mode de stationnement dynamique a fait ses preuves cet hiver. En effet, sur les rues où les panneaux ont la mention « lors d’opérations d’entretien », l’alternance a été obligatoire seulement une trentaine de jours depuis le 1er octobre 2021, et ce, malgré 12 opérations de tassement et 4 opérations de soufflage.

Soulignons que le fonctionnement reste le même pour les opérations printanières. Par conséquent, l’alternance demeure obligatoire lorsqu’indiquée par les divers moyens d’information à la portée des Lavallois et facultative le reste du temps.

Colmatage de nids-de-poule

Les équipes de colmatage des nids-de-poule sont quant à elles à l’œuvre depuis déjà quelques semaines dans tous les secteurs de la ville pour effectuer les travaux de réparation. Ces derniers s’intensifieront en avril et en mai suivant le dégel. Les citoyens souhaitant signaler un nid-de-poule susceptible de causer des dommages, notamment aux véhicules, peuvent le faire en composant le 311.

À suivre au cours des prochaines semaines

Afin de redonner à la ville ses airs estivaux, plusieurs autres opérations d’entretien printanier sont prévues au cours des prochaines semaines en fonction des conditions météorologiques. Parmi celles-ci, soulignons :

- Les opérations d’élagage d’arbres jugées essentielles.

- L’entretien du réseau d’égout et d’aqueduc.

- Le nettoyage des espaces verts (parcs, terre-pleins, plateaux sportifs, aires d’exercices pour chiens, etc.).

- Le retrait des bandes de patinoires et des protections hivernales sur les végétaux.

Renseignements additionnels

Stationnement sur rue : stationnement.laval.ca

Pour signaler une situation nécessitant une attention immédiate :