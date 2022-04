Congé de Pâques : les gens responsables de leur sécurité et celle des autres

Au cours de cette conférence, le 3 mai 2022, et qui sera donnée en anglais, la Dre. Betty Davies partagera des idées clés tirées de toute une vie de pratique, d’enseignement et de recherche en soins infirmiers, y compris ses travaux les plus récents qui examinent les composantes d’une interaction exemplaire entre les prestataires de soins de santé et les parents d’enfants gravement malades. Elle présentera le concept unique de création d’un milieu d’importance, a milieu of mattering — un concept pertinent pour d’autres environnements de soins de santé et, au-delà, pour tout lieu d’interaction personnelle. Présenté par Dre. Betty Davies