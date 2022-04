Si vous magasinez pour un nouveau revêtement de plancher, vous avez sûrement rencontré l’expression plancher flottant et vous vous demandez peut-être en quoi cela consiste, de quels matériaux ces planchers sont-ils faits, et quels sont leurs avantages. Afin de vous aider à déterminer si ce revêtement de plancher convient à vos besoins, voici ce que vous devez savoir sur le plancher flottant.

Qu’est-ce que du plancher flottant ?

Les planchers flottants sont devenus de plus en plus populaires parmi toutes les options de revêtements. Cependant, le terme « plancher flottant » ne fait pas référence à un type de revêtement de plancher, mais plutôt à une méthode d'installation qui peut être utilisée avec une variété de matériaux, y compris les stratifiés, le bois d'ingénierie et les revêtements en vinyle de luxe.

Dans cette méthode, des planches individuelles ou des tuiles s'emboîtent bord à bord pour former une seule surface semblable à un tapis qui repose sur la sous-couche. La méthode d’installation est donc beaucoup plus simple que pour d’autres revêtements de plancher qui demandent d’être cloués ou collés.

Un des avantages est la possibilité de poser un plancher flottant sur une surface de plancher existante sans arracher l'ancien plancher. Bien qu’il ne soit pas recommandé d’installer un plancher flottant au-dessus d'un autre plancher flottant, vous pouvez utiliser cette méthode d'installation sur un revêtement de plancher solidement fixé au sous-plancher comme le bois dur, le linoléum ou le carrelage.

L’entretien et la réparation d'un plancher flottant

La manière dont un plancher flottant est nettoyé et entretenu est régie par le type de matériau qui le compose. Par exemple, le nettoyage du stratifié et du vinyle de luxe se résume généralement à une vadrouille humide, tandis qu'avec le bois d'ingénierie, vous devez éviter l'utilisation d'eau. Le remplacement de planches endommagées est généralement beaucoup plus facile pour les planchers flottants que pour les planchers collés ou cloués, car il est possible de démonter les planches flottantes endommagées et de les remplacer.

Le coût du plancher flottant

Le prix des planchers flottants varie, tout dépendant du type de matériau qui le compose et de sa qualité. Cependant, l'installation professionnelle d'un plancher flottant est considérablement moins coûteuse que la plupart des planchers collés ou cloués, car l'installation est beaucoup plus facile et rapide.

Les principaux avantages du plancher flottant

Il est abordable : l'installation d'un plancher flottant réduit le temps d'installation, ce qui vous permet d'économiser de l'argent.

Il est rapide à installer : grâce à sa méthode d’installation qui ne nécessite pas de colle ou de clous, la plupart des propriétaires peuvent en faire l’installation eux-mêmes.

Il est polyvalent : la possibilité de poser un revêtement sur le sous-plancher sans le fixer de manière permanente est un énorme avantage pour plusieurs. Les planchers flottants peuvent être installés sur des surfaces qui nécessiteraient autrement une grande quantité de travail de préparation au préalable. Les systèmes de plancher flottant se trouvent souvent dans les chambres, les cuisines, les salles de bain et même les sous-sols.