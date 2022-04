La CMM développe une carte dynamique unique au Québec

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) amorcera d’ici peu le développement de sa carte dynamique, un outil unique au Québec permettant de représenter les indicateurs clés de divers enjeux du territoire métropolitain afin d’en comprendre l’évolution dans le temps et l’espace.

Cette carte servira ainsi à documenter et à analyser une panoplie de phénomènes comme l’étalement urbain, la motorisation des ménages, la densité d’occupation du sol, la transition écologique ou encore la construction résidentielle de 1940 à aujourd’hui.

Ce projet est rendu possible grâce à une contribution de 300 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec. La CMM assumera le reste des frais de conception de cette application appelée à devenir un important outil d’aide à la planification et à la décision pour les acteurs du territoire métropolitain. Disponible sur le site de l’Observatoire Grand Montréal et accessible à tous, cette carte sera particulièrement utile aux élus municipaux, aux experts de même qu’aux partenaires de la CMM, qui pourront y recourir pour obtenir des portraits fiables favorisant une meilleure compréhension des différents phénomènes spatiaux.

Simple et flexible, l’interface de la carte affichera différents types d’informations reliées aux champs de compétence de la CMM — aménagement du territoire, développement économique, logement social, transport en commun et environnement — et inclura les données sociodémographiques contenues dans l’Observatoire. Par exemple, un utilisateur pourra visualiser à la fois l’offre de logements HLM du Grand Montréal et la proportion de ménages à faible revenu consacrant plus de 30 % de celui-ci pour se loger.

Les travaux de conception de la carte dynamique seront amorcés à la fin avril 2022 et devraient se conclure au début de l’année 2024. La CMM mettra néanmoins le prototype à la disposition des experts et des élus du Grand Montréal dès les prochaines semaines.

Pour un aperçu des possibilités offertes par la carte dynamique, rendez-vous sur Youtube.

« Un tel outil sera précieux pour tous les partenaires de la CMM afin de peaufiner les connaissances que nous avons de la région métropolitaine et de la façon dont elle est habitée. Le désir de bien connaître le territoire rejoint notre volonté de favoriser des milieux de vie agréables et durables pour les populations locales. Je suis convaincue que cette carte dynamique, qui nous donnera une bonne vue d’ensemble, pourra contribuer à la réalisation de projets qui s’inscriront de façon cohérente dans leur environnement. », commente Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Encore une fois, la CMM mettra à profit le savoir-faire de son équipe pour doter les élus du Grand Montréal et les experts en planification d’un outil à la fine pointe de la technologie. Cette carte dynamique leur fournira un portrait juste et complet des différents phénomènes qui présentent des enjeux pour leur territoire et la région métropolitaine, ce qui améliorera sensiblement leur capacité à les comprendre et à faire des choix judicieux. Je remercie le gouvernement du Québec de soutenir la réalisation de cet outil qui deviendra assurément un indispensable pour nos municipalités et dont toute la population actuelle et future bénéficiera au bout du compte. », mentionne Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4,1 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 370 km2. La CMM exerce notamment des compétences dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l’environnement.