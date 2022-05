La Société de transport de Laval annonce son intention de déclencher une grève débutant le mardi 3 mai 2022

Le Tribunal administratif du travail a reçu un avis du syndicat représentant les chauffeurs et les chauffeuses de la Société de transport de Laval, annonçant son intention de déclencher une grève débutant le mardi 3 mai 2022 à 4 h et se terminant le mardi 10 mai 2022 à 4 h.



En prévision de cette grève, le Tribunal a statué sur les services prévus à l’entente intervenue entre les parties le 22 avril et il déclare qu’ils sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.



L’entente prévoit que tous les circuits d’autobus seront maintenus les 3, 4, 5, 6 et 9 mai 2022 aux heures suivantes :

En matinée de 6 h à 9 h

– Premier départ : 6 h

– Dernier départ : 8 h 45

En après-midi de 15 h à 18 h 30

– Premier départ : 15 h

– Dernier départ : 18 h 30

En soirée de 22 h 30 à 1 h

– Premier départ : 22 h 30

– Dernier départ : 0 h 30

Aucun voyage débuté ne sera interrompu, et ce, jusqu’à ce que le chauffeur ou la chauffeuse arrive à la fin de son trajet.

Le samedi 7 mai et le dimanche 8 mai 2022 , aucun service d’autobus ne sera offert à la population.

Néanmoins, le syndicat s’engage à fournir le personnel nécessaire pour faire face à une situation exceptionnelle et urgente non prévue à la présente entente, qui mettrait en cause la santé ou la sécurité de la population.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu’en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer rapidement afin de tenter de trouver une solution.

À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin qu’il puisse leur fournir l’aide nécessaire.