La Ville acquiert un terrain en rive à Laval-Ouest pour aménager une berge publique

Le domaine public municipal s’enrichit de 5 404,50 m2 grâce à l’acquisition d’un terrain situé à l’est du boulevard Arthur-Sauvé, à la pointe de la berge des Goélands.

Le 27 avril, le comité exécutif a entériné l’acquisition de ce terrain appartenant au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour un montant de 1 108,73 $.

Représentant l’entrée de ville depuis le pont Arthur-Sauvé, ce site en pleine nature sera embelli et renaturalisé au cours des prochaines années afin de le rendre accessible et agréable aux citoyens.

« Quelle excellente nouvelle pour les Lavalloises et les Lavallois ! La berge des Goélands est un lieu privilégié pour profiter des paysages splendides qu’offre la rivière des Mille Îles. La protection et la mise en valeur de cette berge unique font partie des principales raisons qui ont motivé mon implication politique. Je suis ravi que la Ville ait acquis ce terrain pour le redonner à la population. », commente Yannick Langlois, conseiller de L’Orée-des-Bois

Rappelons qu’en 2017, la Ville avait déjà acquis 7 553 m2 de terrain sur ce site. Cette nouvelle acquisition vient consolider une berge publique et contribue à l’ambition de la Ville de redonner les rives aux citoyens lavallois, en plus de s’inscrire dans le cadre de la Trame verte et bleue lavalloise. Notons également que des travaux de déminéralisation visant le retrait d’un stationnement et de fondations d’un ancien bâtiment ont également eu lieu ces deux dernières années.