L’équipe de livraison d'Amazon a pris la route pour surprendre une centaine de mamans de Laval

Pour célébrer la fête des Mères, l’équipe de livraison d’Amazon du centre DXT5 à Laval a pris la route pour surprendre une centaine de mamans de Laval avec des cadeaux provenant d’une entreprise québécoise appartenant à des femmes, SOJA&CO.

L’équipe a également fait un arrêt à la Maison de la Famille Saint-François ainsi que chez Mieux-Naïtre à Laval pour remettre des dizaines de colis à ces deux organismes qui offrent de précieux services aux familles de Laval.



« Nous voulions faire quelque chose pour que les mamans de la région se sentent encore plus spéciales à l’occasion de la fête des Mères », a déclaré Véronique Cantin, directrice régionale des opérations de la station DXT5. « Notre équipe s’est amusée à assembler les colis #SuperMamansAmazon et à les livrer à nos clientes régulières à Laval ».



L’initiative #SuperMamansAmazon a permis à l’équipe du centre DXT5 de poursuivre son implication sociale avec une initiative qui célèbre la communauté dans laquelle le centre de Laval est établi, avec des produits locaux disponibles sur Amazon.ca.



« Amazon nous permet de rejoindre des clients à travers le Canada qui n’auraient peut-être jamais entendu parler de SOJA&CO auparavant », a déclaré Laurence Gaudreau-Pépin, présidente et fondatrice de l’entreprise. « Nous avons vraiment vu notre notoriété augmenter dans l’Ouest canadien ainsi qu’en Ontario, qui sont deux nouveaux marchés pour SOJA&CO ! Cela nous a également aidés à nous développer durant la pandémie, alors que les clients cherchaient des moyens de se détendre et de se sentir bien chez eux. Nous sommes convaincus qu’Amazon nous a permis d’atteindre et de dépasser nos objectifs de vente. Il a été si facile de travailler avec leur équipe et le fait qu’ils s’occupent du service clientèle a changé la donne pour nous. », conclut-elle.