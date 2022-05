Loto-Québec recherche un multimillionnaire et trois millionnaires

Loto-Québec demande l’aide des médias afin de trouver un multimillionnaire et trois millionnaires qui n’ont pas encore réclamé leur lot. Les billets chanceux ont été achetés dans la Capitale-Nationale, en Outaouais, en Estrie et à Montréal.

Parmi les lots qui n’ont toujours pas été réclamés, on trouve un lot de 2 000 000 $ remporté au Québec 49 et trois lots de 1 000 000 $ remportés au Lotto Max et à l’Extra. Le billet du Québec 49 a été acheté à Québec, alors que les trois autres billets chanceux ont été achetés à Gatineau, dans la MRC de Brome-Missisquoi et à Montréal.

Nous cherchons également la dernière des 10 parts achetées en Formule groupe pour le tirage du Lotto 6/49 du 5 janvier 2022. Ce billet, qui rapportera 100 000 $ à son détenteur, a été acheté dans la MRC de Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches. Enfin, un lot de 166 666 $ remporté au tirage du 17 janvier 2022 de la Grande Vie n’a toujours pas été réclamé. Le billet chanceux a été acheté à Blainville, dans les Laurentides.

Rappelons qu’il est facile de vérifier ses billets sur lotoquebec.com ainsi qu’avec l’application Loteries de Loto‑Québec.