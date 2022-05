Laval remporte un mérite Ovation municipale pour son projet d’intelligence artificielle

Le mérite Ovation municipale dans la catégorie Administration municipale a été accordé à la Ville de Laval pour son projet d’assistant virtuel pour le 311 – services aux citoyens. Ce prestigieux prix a été remis dans le cadre de la 100e édition des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se déroulaient les 12 et 13 mai dans la capitale nationale.

« C’est une grande fierté pour nous de recevoir cette reconnaissance de l’UMQ pour l’utilisation de technologies novatrices à la Ville de Laval. L’usage de l’intelligence artificielle au Centre d’appels 311 permet d’améliorer l’expérience citoyenne et vient appuyer les employés dans leurs interactions avec les Lavalloises et les Lavallois. Notre administration est continuellement à l’affût des nouvelles tendances pour que Laval soit une ville qui pense et fait autrement. », commente Sandra Desmeules, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Concorde–Bois-de-Boulogne et responsable de l’innovation et des technologies.

Le projet permet notamment d’automatiser et de résumer la transcription de la conversation en temps réel entre l’employé municipal et le citoyen, ce qui se traduit par une résolution plus efficiente de la requête. Cette innovation permet également de répondre plus rapidement aux demandes complexes, alors que le Centre d’appels 311 reçoit 250 000 appels par année et traite environ 250 types de requêtes. Le projet s’est démarqué par son caractère innovateur, par son potentiel d’adaptabilité et de transfert ainsi que par son niveau d’optimisation des ressources.

Troisième mérite Ovation municipale pour Laval

Le mérite Ovation municipale souligne le fruit du travail des municipalités québécoises qui ont su mettre de l’avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s’agit du 3e mérite Ovation municipale que la Ville de Laval décroche.

Ayant été reconnue pour le système de gestion des sommaires décisionnels en 2017 et pour sa démarche de réorganisation en 2016, Laval continue d’innover au grand bénéfice de toute sa population. Mentionnons finalement que deux autres de ses projets étaient en nomination, soit le stationnement alternatif flexible et le projet hip-hop dans Chomedey.

Renseignements additionnels

Pour en savoir davantage sur l’application d’assistant virtuel et les innovations en cours à Laval, consultez le www.partenariatpublic.laval.ca