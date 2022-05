Le Tour cycliste des policiers de Laval reprend la route au profit de l’Opération Enfant Soleil

Du 30 mai au 4 juin 2022, 14 policiers du Service de police de Laval, accompagnés de bénévoles, participeront à la 25e édition du Tour cycliste.

Au total, ces policiers pédaleront plus de 1100 kilomètres en six jours afin de recueillir des dons pour Opération Enfant Soleil.

Les citoyens de Laval et des alentours sont invités à venir encourager les cyclistes à l’arrivée le samedi 4 juin vers 16 h, au Quartier général du Service de police (2911, boulevard Chomedey).

Lors de leur parcours, le Tour cycliste sillonnera plus de 80 municipalités, de Laval à Québec, en passant par les régions de Montréal, de la Montérégie, des Cantons-de-l’Est, de la Beauce, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière.

« Nos policiers relèveront au cours de la prochaine semaine un défi sportif de taille. Pour chaque coup de pédale, chaque kilomètre franchi, ils incarnent l’espoir d’un avenir en santé pour tous ces enfants et parents dans le besoin. Je tiens à souligner leur dévouement et à remercier l’ensemble des partenaires, commanditaires et bénévoles de cette édition. », commente M. Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

Un montant total dépassant le million de dollars

Depuis la création de l’événement en 1997, le Tour cycliste des policiers de Laval a permis d’amasser un montant considérable de plus de 1,7 million de dollars.

« Au fil des ans, grâce à divers donateurs, commanditaires et partenaires, notre équipe a été en mesure d’amasser des sommes qui ont non seulement permis d’acheter de l’équipement destiné aux hôpitaux spécialisés pour les enfants, mais aussi à contribuer à la réalisation des rêves les plus chers de certains enfants frappés par la maladie. Une fois de plus, nous faisons appel à la générosité de la population à faire un don sur le site Web de l’événement. », mentionne Mme Jacinthe Gaumond, présidente du Tour cycliste.

Mentionnons que lors de leur passage dans la région de la Beauce et de la Capitale-Nationale, les policiers lavallois seront accompagnés à vélo par des collègues du Service de police de la Ville de Québec.

Suivez le parcours du Tour cycliste sur la page Facebook de l’événement (facebook.com/tourcyclistedespoliciersdelaval) de même que sur Instagram (instagram.com/tour.cycliste.policiers.laval).