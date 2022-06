Coursol en fête et ses multiples activités familiales sont de retour

La Ville de Laval annonce le retour de Coursol en fête le samedi 11 juin dès 8 h 30 au parc Curé-Coursol.

Organisé par Loisirs Renaud-Coursol, en partenariat avec Ville de Laval, l’événement interculturel propose une multitude d’activités de 8 h 30 à 15 h, dont le fameux Grand bazar communautaire qui attire chaque année près de 2000 personnes.



Pour le grand retour de cette fête familiale, l’organisme à but non lucratif a préparé une toute nouvelle programmation afin d’offrir des activités qui s’adressent à toute la famille, notamment avec l’air de jeux gonflables, des prestations présentées sur la scène principale, un spectacle de l’harmonie des élèves de l’école Coursol, ainsi que des prestations de danse, d’arts martiaux et de zumba offerts par ses professeurs passionnés.

Près de 100 exposants et organismes communautaires seront présents au Grand bazar où la communauté lavalloise de tous horizons est invitée à venir dénicher des trouvailles et bidules de toute sorte, objets neufs et usagés dans le but de leur offrir une seconde vie.

Des maquillages colorés pour enfants seront proposés, ainsi que plusieurs découvertes ludiques et instructives, en plus de la mise en place d'un casse-croûte aménagé pour le public.





Un défi à rejoindre



Loisirs Renaud-Coursol participera au Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION

du 1er au 30 juin, dans le but d’être couronnée la Communauté la plus active au Canada.

En plus de permettre aux communautés de se renforcer grâce au sport et à l’activité physique, le Défi Ensemble, tout va mieux décernera 100 000 $ à la communauté qui rassemble le plus grand nombre de participants et d’organisations communautaires, accumulant le plus de minutes actives pendant la durée du Défi.



Tous les résidents de Laval sont alors encouragés à participer à l'événement/programme du Défi ensemble, tout va mieux, afin de soutenir la cause dans son élan.



Notons que l'événement se tiendra dans le quartier de Place Renaud, situé au 320 rue Richard, et qu'en cas de pluie, il sera remis au lendemain.



Pour connaitre la programmation complète de cette journée familiale ou pour réserver une table au Grand bazar, joindre par téléphone le 450 933-5274 ou consulter le site Web de l'organisme à l'adresse renaudcoursol.com