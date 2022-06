David Lamontagne reçoit la Mention d’honneur de l’AQPC pour le Collège Montmorency

Du 8 au 10 juin dernier, le Collège Montmorency a accueilli sur son campus du boulevard de l’Avenir, le 41e colloque de l’Association québécoise de la pédagogie collégiale (AQPC), qui s’est déroulé sous le thème « Recalcul en cours : à la recherche de nouveaux itinéraires ».

Le plus grand rassemblement du réseau collégial et de la pédagogie de l’enseignement supérieur au Canada est un moment privilégié de partage et d’enrichissement pour les acteurs de l’enseignement supérieur.

« Je suis fier de la mobilisation de la communauté montmorencienne. Le personnel du Collège n’a pas ménagé les efforts pour recevoir les collègues des autres cégeps dans notre beau et grand collège. Après deux ans de pandémie et de rencontres virtuelles, nous avions envie et besoin de ses retrouvailles en personne. C’est une mission accomplie.», a tenu à dire le directeur général du Collège et président d’honneur de cette édition, Olivier Simard.

Des partenaires de choix

L’Université de Montréal — Campus Laval, la Place Bell et le Sheraton Laval ont été de précieux collaborateurs dans l’organisation de cet événement puisque certaines activités du colloque s’y sont déroulées. Tourisme Laval a également contribué au succès de ce colloque.

David Lamontagne reçoit la Mention d’honneur 2022 de l’AQPC pour le Collège Montmorency

C’est le 9 juin qu’a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise des Mentions d’honneur de l’AQPC, qui permet aux collèges, aux centres d’études collégiales et aux écoles nationales membres associées de l’AQPC de mettre en valeur l’engagement pédagogique d’un membre de leur personnel enseignant ayant, par la qualité de son travail, contribué à l’évolution de l’enseignement.

Cette année, le Collège Montmorency a retenu la candidature de David Lamontagne, enseignant en cinéma.

« David Lamontagne est un professeur cherchant sans cesse des moyens pour susciter l’intérêt de ses étudiantes et de ses étudiants, pour les motiver et pour favoriser leur persévérance et leur réussite. », a souligné la directrice des études, France Lamarche.

Le directeur général du Collège, M. Simard, a, quant à lui, mentionné que « grâce à ses nombreuses initiatives, M. Lamontagne réussit à développer chez ses étudiantes et ses étudiants un sentiment d’appartenance et une relation pédagogique forte et significative leur permettant sans aucun doute de vivre un parcours collégial des plus enrichissants. »



M. Lamontagne s’est dit très honoré par cette reconnaissance : « Je suis touché par cette mention et par le fait que le Collège et mes collègues apprécient mon travail. Original, parfois. Humblement, je souhaite pouvoir faire la différence. Je conçois la relation au savoir comme quelque chose de profondément humaniste. Pas de place pour la distance. Enfin, je crois qu’une des clés est d’être en mesure d’inspirer nos étudiantes et nos étudiants à se projeter. Peut-être est-ce là l’objectif inconscient de ma démarche comme enseignant. »