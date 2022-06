4 astuces pour un déménagement sécuritaire de table de billard

L'un des jeux les plus agréables et les plus stimulants auxquels vous pouvez jouer à l'intérieur est le billard. Mais que se passe-t-il quand vient le temps pour vous de déménager et que vous voulez emporter votre bien le plus précieux, votre table de billard, avec vous ? Voici 4 astuces pour un déménagement sécuritaire d’une table de billard.

Ne déménagez pas une table de billard sans la démonter

Si vous pensez pouvoir éviter les frais de spécialiste en laissant votre table de billard en un morceau pour le déménagement, vous vous exposez à une toute nouvelle dépense. En effet, déménager une table de billard sans la démonter y entraînera fort probablement des dommages irréparables, et vous devrez alors en acheter une nouvelle.

Embauchez un spécialiste pour démonter et remonter votre table de billard

La façon la plus simple de déménager une table de billard est de demander à un spécialiste des tables de billard de le faire. C'est aussi le moyen le plus cher, mais ça vaut vraiment le coup pour protéger votre investissement. Un spécialiste peut venir chez vous la démonter et la mettre dans une caisse. Vos déménageurs la déménageront ensuite. Puis, le spécialiste reviendra pour la remonter dans votre nouvelle maison. Votre entreprise de déménagement aura probablement des recommandations pour ces types de spécialistes.

Démontez complètement la table de billard

Que vous décidiez d'essayer de déménager la table de billard vous-même ou qu'un spécialiste le fasse, il existe un processus général pour la démonter. Tout d'abord, retirez les poches. Vous pouvez les dévisser sous la table. Deuxièmement, retirez les bandes et les coins. Vous aurez accès aux vis pour ceux-ci une fois les poches retirées.

Troisièmement, retirez le feutre, mais sachez que c'est une étape délicate, que certains experts ne recommandent pas. S'il est agrafé, retirez les agrafes. Cependant, parfois il est collé à l’ardoise et vous aurez besoin d'une spatule à mastic pour le décoller. Soyez méticuleux à cette étape, afin qu'il ne s'étire ou ne se déchire pas.

Une fois le feutre enlevé, votre prochaine étape est de retirer les ardoises. La table en aura deux ou trois. Mais attention, les ardoises sont lourdes, pesant environ 150 livres chacune, et elles sont cassantes. Une fois l'ardoise retirée, dévissez les pattes de la table de billard.

Sécurisez les pièces de la table de billard

Toutes les pièces de votre table de billard s'emboîtent parfaitement comme un casse-tête. Pour vous assurer que cela soit le cas durant le déménagement, chaque pièce que vous retirez doit être sécurisée et protégée.

Enveloppez les poches, les bandes et les coins, ainsi que les pattes dans des couvertures rembourrées. Roulez le feutre et attachez-le. Emballez les ardoises dans une boîte en bois ou un carton très solide. Ensuite, sécurisez tout dans le camion. Vous voulez attacher les ardoises au mur du camion, en position debout, sinon, elles pourraient se casser sous leur propre poids en rebondissant dans le camion.

Enfin, faites venir le spécialiste pour remonter votre table de billard, à moins que vous n'ayez pris des notes détaillées sur la façon dont elle a été démontée. Les toutes dernières étapes du remontage consistent à niveler les ardoises, (vous pouvez utiliser un niveau standard pour cela et faire de petits ajustements avec des vis sur les ardoises), et à remettre le feutre en place.