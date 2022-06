Une Lavalloise décroche 629 000 $ à La Poule aux œufs d’or

Diane Provost Chouinard, une résidente de Laval, a connu l’immense joie de remporter le gros lot de 629 000 $ à La Poule aux œufs d’or, le 19 juin dernier.

C’est l’ami de la gagnante, Claude Barette, qui a représenté cette dernière en ondes.

Grâce à ce généreux gros lot, Mme Provost Chouinard, qui est retraitée et bénévole auprès des personnes âgées, a souligné vouloir gâter sa fille et son ami. Elle envisage également l’achat d’un condo.

Faits saillants

Depuis une quinzaine d’années, cette Lavalloise fait du bénévolat. Elle offre des services de popote roulante, soit des repas aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux personnes handicapées.

Lors du jeu final de l’émission, le représentant de la gagnante a opté pour l’œuf numéro 18, qui contenait le gros lot!

