Ouverture du premier centre de planification d’IKEA Canada

IKEA Canada est ravie d’annoncer l’ouverture de son premier centre de planification et de commande à Boisbriand, au Québec, le 14 juillet 2022.

Le centre de planification et de commande est un nouveau concept pour le marché canadien qui vise à inspirer et à soutenir les clients qui souhaitent planifier, commander et acheter des agencements complexes pour la cuisine, la salle de bains et la chambre à coucher et le salon à l’aide d’un spécialiste IKEA.

Il sera situé près des magasins Linen Chest et Home Sense dans le complexe commercial Faubourg Boisbriand, en plein cœur de la communauté de la Rive-Nord de Montréal.

Ce sera une destination pratique et inspirante pour les résidents qui souhaitent profiter des services de planification et de l’expertise de IKEA à proximité de leur lieu de résidence. Le centre de planification et de commande de Boisbriand offrira des services de planification sur rendez-vous seulement afin d’offrir une expérience personnalisée. Il présentera une sélection d’articles soigneusement choisis que les clients pourront toucher et essayer. Les articles et les produits alimentaires IKEA ne pourront pas être emportés immédiatement.

« La vie à la maison continue d’évoluer et les Canadiens sont désireux d’optimiser leurs espaces et de créer des maisons fonctionnelles pour leurs besoins changeants. L’ouverture de notre premier centre de planification et de commande à Boisbriand est une étape importante pour répondre à ce besoin croissant et offrir une expérience IKEA plus accessible et plus pratique au plus grand nombre dans la région métropolitaine de Montréal. », déclare Eri Mathy, directrice nationale Développement commercial chez IKEA Canada.

Le centre de planification et de commande IKEA est un espace où les clients peuvent entrer en contact avec les spécialistes amicaux et professionnels de IKEA et créer des agencements personnalisés qui répondent à leurs besoins et à leurs rêves. Les achats effectués au centre de planification et de commande pourront être livrés directement à la maison des clients ou être récupérés dans un point de ramassage Ikea, dont le PenguinPickUp situé au 5565, boulevard Robert-Bourassa, Laval (Québec).

Les heures d’ouverture du centre de planification et de commande de Boisbriand seront les suivantes : du lundi au mercredi de 10 h à 18 h, du jeudi au vendredi de 10 h à 21 h et du samedi au dimanche de 10 h à 17 h.

Le concept de centre de planification et de commande est introduit dans le cadre de notre ambition mondiale d’offrir un nouvel univers IKEA aux clients.

Il existe maintenant plus de 30 centres de planification et de commande à l’échelle mondiale, dans des villes telles que Copenhague, Berlin, Stockholm et Tokyo. Le centre de planification et de commande de Boisbriand est le premier de plusieurs emplacements prévus au Canada, dont un à Kitchener, en Ontario, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2022.

Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande IKEA, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/