Avancement clinique pour les usagers en attente d’une chirurgie de la hanche ou du genou

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides améliore l’accès à la chirurgie de la hanche et du genou grâce à une nouvelle procédure qui permet aux personnes opérées d’éviter l’hospitalisation et de faire leur convalescence à la maison.

Cette trajectoire de soins, nommée ERAS -Enhanced Recovery After Surgery (Récupération optimisée après la chirurgie)- dans le milieu médical, encadre la pratique et les interventions de plusieurs professionnels. Elle permet aux usagers devant subir certaines interventions en chirurgie d’un jour de mieux récupérer.

Grâce aux informations recueillies sur la situation de santé de l’usager, une infirmière désignée accompagne étroitement chaque personne étape par étape afin de lui offrir un enseignement complet pour la préparation à la chirurgie et son rétablissement.

Si la pandémie est venue ralentir certaines activités, elle a su propulser la mise en place de cette nouvelle trajectoire clinique en chirurgie dans trois hôpitaux des Laurentides, soit l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, l’Hôpital de Saint-Eustache et l’Hôpital de Mont-Laurier.

Monsieur Sylvain Pomerleau, président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides parle d’une belle amélioration des soins pour l’usager.

« On remarque que la mise en place de ce processus d’accompagnement et d’enseignement rassure l’usager qui peut avoir un meilleur contrôle sur le processus médical. La trajectoire ERAS permet d’améliorer son expérience, de la préparation à la chirurgie, jusqu’au rétablissement. Notre organisation voit ainsi naître de belles collaborations entre les professionnels pour le bien-être de notre usager. Je me réjouis de constater que tous ces éléments permettent une diminution de la durée de séjour et des coûts associés aux chirurgies, ce qui n’est jamais négligeable. »

Des trajectoires ERAS (Enhanced Recovery After Surgery (Récupération optimisée après la chirurgie)) pour d’autres types de chirurgie sont actuellement à l’étude.