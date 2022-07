Laval a repris son rythme de croissance d’avant la pandémie

La Ville de Laval dévoile son rapport sur l’économie de Laval pour l’année 2021. Selon les indicateurs, l’économie lavalloise a repris son rythme de croissance d’avant la pandémie.

En effet, le marché de l’emploi a été vigoureux, et ce, tant en ce qui concerne les emplois à temps plein ou partiel. En ce qui a trait aux investissements privés et publics, ceux-ci représentent plus de 1,5 G$ par an, et ce, depuis 2018.

Selon Études économiques de Desjardins, la croissance du PIB de Laval s’établit à 11,3 %, soit une meilleure performance que celle de l’ensemble du Québec, laquelle a été de 10,5 %.

« La mobilisation et la collaboration démontrées par les partenaires économiques lavallois, conjuguées au soutien indéfectible de notre administration, ont porté fruit. La solide performance de 2021 devrait se maintenir en 2022. Ce que je retiens des résultats de 2021, c’est que les entreprises et les entrepreneurs affichent toujours une si forte confiance dans l’économie lavalloise. Ils ont su se retrousser les manches et réunir les conditions d’une relance réussie. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Laval a repris son élan et surpasse même les niveaux d’avant la pandémie. Nous avons toujours fait valoir la résilience et la diversité de l’économie lavalloise pour expliquer sa réussite. Plus que jamais, en 2021, ces atouts lui ont permis de rebondir à la suite du repli provoqué par la pandémie. », mentionne Lidia Divry, directrice de Laval économique.

Emploi : un dynamisme retrouvé

Le marché du travail affiche une bonne performance. En 2021, on comptait 227 600 Lavallois en emploi, ce qui signifie que 16 300 emplois ont été ajoutés, en hausse de 7,7 % par rapport à 2020.

Déjà, en juillet 2021, le niveau d’emploi avait atteint 107,5 % par rapport au niveau d’emploi prépandémie. Laval est d’ailleurs, à l’échelle du Québec, la région administrative qui a récupéré le plus rapidement les emplois perdus en raison de la COVID-19.

Immobilier : importante croissance du secteur non résidentiel

Pour l’ensemble des secteurs de l’économie lavalloise, la valeur des permis de construction non résidentielle est de l’ordre de 767 M$ pour 2021, en très forte augmentation de 106 % par rapport à 2020.

Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation de 271 % des investissements institutionnels, notamment la construction d’écoles primaire et secondaire ainsi que d’une maison des aînés.

Quant aux investissements industriels, ils ont crû de 194 %. Cette croissance est attribuable aux multiples projets de revitalisation pour le déploiement du centre-ville, ainsi qu’à la modernisation de plusieurs infrastructures sur le territoire.

Soutien aux entreprises : des opportunités et des projets porteurs

En 2021, Laval économique, utilisant le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) du gouvernement du Québec, a accordé plus de 8,7 M$ de prêts à 251 entreprises pour assurer la continuité de leurs activités, ce qui a permis de maintenir plus de 2 500 emplois sur le territoire.

Une enveloppe de 750 000 $ a été octroyée à 6 entreprises dans le cadre du programme Accélérateur d’opportunités — Soutien à la productivité, dont l’objectif est d’aider les entreprises manufacturières à accélérer leur virage numérique.

Les projets de transformation numérique ont généré des investissements totaux de 11,4 millions de dollars, en plus de créer 53 nouveaux emplois et d’en maintenir 646.

Toujours dans la transformation numérique, Laval a été la première ville au Québec à signer un partenariat stratégique avec l’Association québécoise des technologies (AQT) dans le cadre de Mon commerce en ligne.

Ce partenariat a pour objectif de faciliter l’accès au programme à 250 détaillants lavallois, ce qui aura pour effet de les initier au commerce en ligne ou encore de leur permettre de développer leurs activités commerciales en ligne ou de parachever leur transformation numérique.

Un fonds de réserve doté d’une enveloppe de 1,8 million de dollars a été constitué pour des projets structurants proposés par la Ville et nos partenaires afin de soutenir la transformation nécessaire des secteurs relativement aux défis de la pandémie.

Parmi les projets qui ont été approuvés en 2021, deux sont à l’initiative de Tourisme Laval. Une campagne de promotion ayant pour objectif d’augmenter la portée des actions de promotion et l’attraction de la clientèle récréotouristique de proximité, d’une part. Et une initiative de relance du secteur touristique, dont les objectifs sont de stimuler et de relancer efficacement le tourisme d’affaires, d’autre part.

En somme, l’année 2021 a permis une accélération et transformation de l’économie dans son ensemble. Pour mieux répondre à ces transformations, Laval économique, un groupe d’experts en solutions d’affaires, soutient et accompagne les entreprises en les outillant pour faire face aux défis actuels et futurs.

Informations additionnelles

Pour en savoir plus, consultez le rapport sur l’économie de Laval 2021 au https://lavaleconomique.com/fr