Comment puis-je payer mes impôts fonciers à temps ? 

Tous les ans au mois d’avril, les Québécois doivent se préparer à faire leur déclaration d’impôts. Une période qui peut être stressante surtout quand on a peur de ne pas pouvoir payer à temps ce que l’on doit. C’est pourquoi on vous donne quelques astuces pour que le paiement de vos prochains impôts soit fait à temps.

Revoir votre budget

Si vous voulez être certain de pouvoir payer vos impôts dans les prochaines années, vous devrez revoir votre budget et songer à faire plus attention. Vous pourriez faire une liste avec vos dépenses et vos revenus afin d’avoir une idée plus précise de ce que vous pourriez enlever de votre budget ne serait-ce que pendant quelques mois. Vous pourriez réduire vos abonnements d’internet et/ou de téléphone intelligent.

Mettre de l’argent de côté

Peu importe votre situation, il est toujours possible de mettre de l’argent de côté. Vous pouvez vous fixer un montant par mois que vous pourriez mettre dans un compte à part afin de pouvoir les utiliser pour payer vos impôts au moment venu.

Si vous êtes travailleur autonome, n’oubliez pas de mettre 30 % de chaque facture de côté afin de pouvoir payer vos impôts sans risquer d’avoir une grosse surprise lors de votre déclaration.

Faire une demande de prêt en ligne

Si vous devez rembourser une somme importante aux impôts et que vous n’avez pas les moyens de la payer au moment opportun, vous pouvez penser au microcrédit rapide. Le concept d’un microcrédit rapide est de pouvoir faire une demande de prêt en ligne d’un montant pouvant aller de 500 $ à 1500 $. Pour ce faire, vous devrez répondre aux critères d’admissibilités qui sont d’avoir la majorité, un emploi depuis au moins 6 mois, être résident canadien et ne pas avoir d’autres prêts en ligne en cours. Pour procéder à la demande, vous devrez fournir plusieurs documents, dont deux cartes d’identité, des talons de paie ainsi qu’un spécimen de chèque et le formulaire d’adhésion remplie.

Contacter un expert en comptabilité

Si vous avez de la difficulté à faire vos impôts ou à bien gérer vos finances dans votre quotidien, prendre contact avec un expert en comptabilité pourrait vous aider à remédier à ça. Grâce à son expertise, vous pourrez non seulement avoir de l’aide pour déclarer vos impôts, mais vous pourrez également avoir des outils pour pouvoir mettre de l’argent de côté au bon moment.

En conclusion, pour payer vos impôts au moment opportun, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez entre autres commencer par vérifier votre budget, faire une demande de prêt rapide en ligne ou encore faire appel à un expert en comptabilité pour vous aider.