Comment retirer facilement une tache sur un tissu?

Dans un monde idéal, vous seriez en mesure de traiter les taches dès qu'elles apparaissent. En fait, si la tache est fraîche, elle est simple à enlever. Par exemple, vous pouvez utiliser de l’essuie tout humidifié en essuyant simplement la tache, une ou deux feuilles de celui-ci.

Toutefois, ce n'est pas toujours une solution, surtout lorsqu'il y a des enfants. Si vous en avez assez d'essayer d'enlever les taches sur les vêtements de votre famille, nous avons de bonnes nouvelles pour vous! Vous trouverez ci-dessous notre guide rapide pour éliminer les taches incrustées.

Les taches peuvent être éliminées avec de l'eau de javel à l'ancienne.

Cette méthode de nettoyage approuvée est restée populaire au fil des années car c'est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour éliminer les taches. Lorsque vous choisissez un agent de blanchiment, recherchez celui qui est en poudre et qui contient du percarbonate de sodium et du carbonate de sodium dans sa formulation.

Une fois que vous avez trouvé le récipient idéal, il est temps de traiter votre tache! Remplissez votre récipient à moitié avec de l'eau chaude (l'eau froide ne fonctionne pas avec la javel oxygénée), puis ajoutez l'eau de javel en suivant les instructions de l'emballage.

Il est temps de faire tremper votre vêtement. Nous vous recommandons de faire tremper vos vêtements pendant cinq à six heures pour obtenir de meilleurs résultats. Vous devez également remuer les vêtements de temps en temps pour éviter que l'eau de javel ne se dépose au fond du récipient.

Ensuite, faites passer votre tissu dans un cycle de lavage normal. Vérifiez le vêtement après le lavage pour vous assurer que la tache est complètement éliminée, car le séchage peut incruster cette dernière.

Choisissez un traitement spécifique pour chaque tache

Si vous avez essayé sans succès d'éliminer une tache, il est peut-être temps d'essayer un traitement qui cible spécifiquement la tache. Voici quelques-unes des causes les plus courantes des taches et les meilleures solutions pour les éliminer avec succès.

Taches de sang

Il existe une variété d'options de traitement efficaces pour éliminer les taches de sang. Le peroxyde d'hydrogène, la fécule de maïs, l'ammoniaque, la soude, le WD-40 et même l'attendrisseur de viande en font partie.

Taches d'encre

La laque à cheveux, croyez-le ou non, est la clé pour enlever les taches d'encre tenaces! Pour utiliser cette méthode, il suffit de vaporiser la zone tachée avec votre laque préférée. Ensuite, tamponnez simplement la zone avec un chiffon imbibé de vinaigre et regardez l'encre s'effacer comme par magie.

Taches de sueur

Une autre méthode inhabituelle pour enlever les tâches consiste à utiliser de l'aspirine écrasée pour enlever les taches de sueur. Vous avez bien lu! Pour utiliser cette méthode, écrasez trois cachets d'aspirine non enrobés et mélangez-les avec une demi-tasse d'eau à température ambiante. Faites tremper la tache dans cette solution pendant deux à trois heures, puis lavez-la soigneusement. Vos vêtements devraient être comme neufs.

Taches de graisse

Les taches de graisse peuvent être extrêmement difficiles à enlever, il est donc logique d'utiliser un produit conçu spécifiquement pour le dégraissage: le liquide vaisselle! Remplissez un sac à fermeture à moitié avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude, puis placez le vêtement à l'intérieur. Secouez-le, faites-le tremper, et votre tache ne devrait plus être qu'un lointain souvenir.