Mieux connaître les conséquences de la violence conjugale sur les enfants

L’Afeas de Laval, en partenariat avec les maisons d’hébergement de Laval, organise un panel qui portera sur les conséquences de la violence conjugale chez les enfants et les répercussions sur la relation mère-enfant.

L’événement se tiendra le 30 novembre prochain de 17 h 30 à 20 h au Centre communautaire d’Auteuil 6200, boul. des Laurentides à Laval. L’inscription est obligatoire à [email protected]

Les panelistes, Audrey Leclerc et Cassandra Gereghty, intervenantes en maison d’hébergement, présenteront les impacts de la violence conjugale sur la relation mère-enfant. Le climat de peur et de pension engendré par la violence conjugale dans lequel vivent les enfants a des effets sur leur santé physique, mentale ainsi que sur leur développement et leurs comportements. Ces conditions peuvent amener à des diagnostics erronés. *Attention : le stress post traumatique chez les enfants existes !*

Quelles sont les actions possibles pour supporter une mère et ses enfants en contexte de violence conjugale ? Audrey Leclerc et son équipe se sont penchées sur cette questions. Mme Leclerc profitera de l’occasion pour présenter le fruit de leurs travaux. Il s’agit de la création d’un premier guide qui s’adresse aux mères et à leurs enfants. Ce guide vise à être distribué pour rejoindre les mères les plus vulnérables, celles qui ne passe pas nécessairement par les services des maisons d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.

Titre du livre J’fais de mon mieux ! Guide à l’intention des mères vivants de la violence conjugale. Ce projet est porté par Audrey Leclerc de la Maison le Prélude, écrit par Cassandra Gereghty et Audrey Leclerc, en collaboration avec Simon Lapierre, Ph.D., Diane Prud’homme, consultante en violence conjugale, Alexandra Vincent, MSS/MSW, Louise Lafortune du Regroupement des maisons d’hébergement, Marie-Ève Valade, superviseure clinique, la maison l’Esther et la maison de Lina et un groupe de mères victimes.

Comme chaque année depuis 2011, la commémoration des femmes et enfants tué.e.s en contexte de violence conjugale au cours des 12 derniers mois terminera l'événement.

Dans le cadre de sa 26e campagne Opération Tendre la main, L’Afeas continu son action de sensibilisation par des campagnes d’éducation. La diffusion du ruban blanc en « V » inversé, des vignettes auto collantes ainsi que la distribution des cartes ressources restent notre façon d’afficher visiblement notre engagement à contrer ces violences.

Pour plus d’informations suivez la page Facebook Afeas de Laval.

Liste des ressources existantes à Laval :

- Maisons d’aide et d’hébergement

- Maison Le Prélude : 450 682-3050

- Maison L’Esther : 450 963-6161

- Maison de Lina : 450 962-8085

- SOS Violence conjugale : 1-800-363-9010

- Bouclier d’Athéna : 450 688-6584

- CPIVAS (Agressions sexuelles) : 450 669-9053

- Centrale des urgences : 911