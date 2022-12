Un bel élan de générosité permet au Château Pierrefonds d'acquérir un projecteur interactif

Grâce à la générosité des familles de ses résidents et d’une institution financière de son milieu, le Château Pierrefonds, une résidence privée pour aînés de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a pu faire l’acquisition, dans les dernières semaines, d’un projecteur interactif, un nouvel outil qui s’avérera très utile auprès de sa clientèle.

« Il s’agit d’un projecteur interactif qu’on a pu se procurer au coût de 9 400 $ environ avec un support qui rend plus facile sa manipulation. De cette somme, près de la moitié soit 4 000 $ provient de la Caisse Desjardins alors que le reste a pu être amassé grâce à une campagne de financement pour laquelle certains de nos résidents ont dû mettre l’épaule à la roue. Nous avons confectionné des pots de sauce à spaghetti, des soupes en pot et des biscuits pour chiens dont nous avons fait la vente auprès des proches, des employés et de la famille de nos résidents », résume la récréologue et directrice des communications au sein du Château Pierrefonds, Nathalie Chaîné.

Un appareil très utilisé auprès d’une clientèle en perte d’autonomie

C’est pendant un colloque que Mme Chaîné a pris connaissance de l’existence de cet outil qui peut s’avérer très utile auprès des patients souffrant de troubles cognitifs. L’administration de la résidence pour aînés est très fière d’avoir pu recueillir cette somme pour faire l’acquisition de cet appareil mobile qui a fait ses preuves depuis son arrivée sur le marché.

« Ce qui est intéressant c’est qu’il est facile de le déplacer entre nos deux unités qui accueillent des résidents souffrant de troubles cognitifs à différents degrés. On peut travailler avec cet équipement en projetant des images sur une surface dure comme une table et il devient comme une tablette électronique. D’ailleurs, 60 jeux étaient inclus avec le projecteur lors de l’achat. Nous avons aussi acheté un support pour qu’il soit manipulable plus facilement », ajoute-t-elle.

L’appareil peut aussi être utilisé par les autres résidents du Château Pierrefonds qui ne souffrent pas de troubles cognitifs. « Il peut les aider à demeurer actif et alerte en les obligeant à toucher les images à l’écran par exemple. Ce sont de bons exercices à faire au quotidien », poursuit-elle.

Au total, le Château Pierrefonds compte 117 chambres dont vingt-quatre prennent place dans deux unités destinées à une clientèle souffrant de troubles cognitifs.

« Ce sont des unités spéciales où les portes sont barrées en tout temps et où les employés s’ajustent et s’adaptent à la condition physique et mentale des résidents et à leurs besoins. Par exemple, certains vivent plus la nuit que le jour. C’est un milieu de vie en soi», observe-t-elle.

En terminant, est-ce qu’un second projecteur interactif sera acquis par le Château Pierrefonds? « Non pas pour le moment. Comme nous sommes une résidence pour aînés privée, c’est plus difficile d’obtenir du financement pour faire l’acquisition d’appareils de ce type. Il faut souvent organiser des campagnes de financement et ça demande du temps et des ressources. Si nous recevons un don de la communauté, ce sera à considérer. Nous aimerions remercier, en terminant, la Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’île et les familles, employés et proches des résidents pour leur contribution qui nous a permis d’acquérir ce projecteur », conclut-elle.

Le Château Pierrefonds est situé au 15928, boulevard Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève. Pour communiquer avec un membre du personnel, composez le 514 626 2300 ou via courriel : [email protected]