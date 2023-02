Relâche lavalloise : nombreuses activités abordables pour les familles

La Ville invite les familles de son territoire à profiter d’une panoplie d’activités culturelles et sportives à prix abordable durant la relâche scolaire lavalloise, du 27 février au 3 mars 2023.

Cette période de congé peut représenter une certaine gymnastique organisationnelle pour les parents, et l’offre proposée sur l’ensemble de l’île permettra à ces derniers de bouger et de s’amuser dehors avec leurs enfants ou encore de passer un agréable moment avec eux pour stimuler leur créativité et leur imagination.

Également, des organismes partenaires de la Ville offriront cette année encore des camps de jour dans divers quartiers.

« Nous savons combien la demande est forte durant cette période chez les familles. Nous savons aussi à quel point l’accès aux sports et à la culture est bénéfique dès le plus jeune âge. Cela ne devrait toutefois pas représenter un poids financier, surtout dans le contexte économique actuel. Nous sommes donc très fiers de garantir un accès à des activités diversifiées à l’ensemble de la jeunesse lavalloise », a laissé savoir Seta Topouzian, district de Renaud.

Activités sportives et de plein air

Cette année, toutes les familles sont invitées à investir les parcs, les boisés, les arénas et les piscines de la Ville pour bouger et s’amuser.

L’offre des parcs est particulièrement large, et elle inclut l’accès à de nombreuses activités de plein air, dont : glissades, patin libre, hockey, marche en sentier, ski de fond, raquettes, disque golf et labyrinthes de neige.

De nombreuses autres activités intérieures et extérieures seront offertes par la Ville, incluant :

Bains libres et couloirs de nage dans les piscines municipales (horaire spécial pour la relâche);

Concours provincial Défi château de neige (les familles sont invitées à construire un château de neige dans leur cour ou dans leur parc de quartier pour remporter de nombreux prix);

Patinage libre et hockey libre dans les arénas municipaux.

Activités culturelles

Durant la relâche, les Bibliothèques de Laval offriront plus de 50 activités aux jeunes pour nourrir leur imaginaire, leur créativité et leur curiosité. Notamment, on y proposera : brico techno, robotique, réalité virtuelle, initiation au tricot et au macramé, jeu d’enquête et dessin Manga.

À souligner également

Ouverture de l’espace numérique Le Studio (Bibliothèque Multiculturelle) de 10 h à 21 h pendant toute la semaine;

Activité parent-enfant Explorateurs de la matière! à la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts (œuvres de l’exposition d’Amélie Proulx à travers le temps).

Renseignements additionnels

L’entrée sera libre pour la majorité des activités, mais certaines d’entre elles nécessitent une inscription.

Voir toutes les activités et les camps de jour offerts lors de la relâche scolaire lavalloise.