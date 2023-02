66 200 $ versés à Laval pour le mieux-être des enfants

L’équipe d’Opération Enfant Soleil était de passage aujourd’hui à Laval afin de remettre 66 200 $ à deux établissements pour la réalisation de leurs projets, qui auront un impact important dans le parcours de soin des enfants de la région : l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval, ainsi que la Fondation Le Pilier, qui supporte le Centre Marcelle et Jean Coutu qui héberge des jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et/ou physique.

Dans le cadre de sa Tournée des mercis 2023, Opération Enfant Soleil s’arrêtera dans les 17 régions afin de remettre aux grands centres pédiatriques du Québec ainsi qu’aux hôpitaux et aux organismes des quatre coins de la province sa contribution grâce à tous les efforts déployés au cours de la dernière année.

Ces sommes permettront de répondre de façon concrète aux besoins des différents établissements, d’appuyer les équipes médicales et d’offrir les meilleurs soins à nos tout petits.

« La tournée des mercis est un moment privilégié pour Opération Enfant Soleil. C’est le moment où notre mission prend tout son sens alors que nous allons permettre la réalisation de 110 projets concrets, porteurs et qui élèvent constamment les soins prodigués aux enfants, partout au Québec. Nous profitons de la tournée pour saluer la générosité des donateurs, l’engagement de nos partenaires et le dévouement de nos bénévoles parce que… les petits miracles n’arrivent pas seuls! » - Jonathan Gendron, Président-directeur général d’Opération Enfant Soleil.

Milo Leblanc-Morin, 2 ans, Enfant Soleil de Laval

Opération Enfant Soleil profite également de la Tournée des mercis afin de présenter à la population québécoise les 17 Enfants Soleil ambassadeurs de la cause cette année.

L’Enfant Soleil lavallois se nomme Milo et a deux ans. Pendant sa première semaine de vie, Milo a de la difficulté à boire et perd du poids de manière inquiétante. Hospitalisé pendant deux jours, il est ensuite transféré à l’unité de soins intensifs en néonatologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

C’est à ce moment que plusieurs pathologies lui sont diagnostiquées : tête anormalement petite, maladies qui touchent les muscles, retard de développement, difficultés d’alimentation. Les deux années qui suivent sont ponctuées d’innombrables rendez-vous médicaux.

Milo est atteint d’une maladie génétique dont on ignore encore le nom à ce jour. Il suit des exercices de physiothérapie chaque jour et arrive à se tenir debout avec de l’aide. L’équilibre de toute la famille est affecté par sa condition de santé, et c’est avec résilience que les parents et les sœurs de Milo vivent au quotidien.

Louis-Georges Girard, porte-parole d’Opération Enfant Soleil, a eu le bonheur de faire la connaissance de Milo et de sa famille ce matin, en compagnie de l’équipe d’Opération Enfant Soleil. Vous pourrez découvrir leur rencontre lors du prochain Téléthon qui aura lieu le 4 juin et sera diffusé à TVA.

Projets financés à Laval

La contribution d’Opération Enfant Soleil dans la région est importante, mais les projets qu’elle permet de concrétiser le sont encore plus.

58 200 $ remis à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval

Cette somme financera l’achat de quatre moniteurs physiologiques permettant d’assurer une surveillance continue des paramètres vitaux des enfants lors de la réanimation néonatale, lorsque des soins aigus sont nécessaires ou selon le besoin de surveillance de chaque enfant. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 883 372 $ à cet hôpital.

8 000 $ versés à la Fondation Le Pilier

Cet octroi sera versé par le Fonds sport et santé durable d’Opération Enfant Soleil, visant à promouvoir et à soutenir de saines habitudes de vie chez les enfants par le sport, l’activité physique et une saine alimentation ainsi qu’à cultiver le mieux-être émotionnel et mental.

Grâce à cette somme, il sera possible de faire l’achat d’une chaise coquille, un équipement spécialisé pour les enfants ayant des besoins particuliers.

Ayant le pouvoir d’apaiser les jeunes grâce à la musique, elle aura des bienfaits thérapeutiques dans la vie de jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle et/ou physique, fréquentant les services d’hébergement en alternance autisme-jeunesse et de répit spécialisé au Centre Marcelle et Jean Coutu. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 16 326 $ à cette fondation.