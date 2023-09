Quels produits utiliser pour votre type de peau?

Choisir les bons produits est l’une des tâches cruciales pour tous ceux qui souhaitent commencer une routine de soins de peau. Mais avant de commencer, vous devez savoir quel est votre type de peau. En effet, connaître son type de peau est essentiel pour trouver les produits qui vous procureront les meilleurs résultats. Voyons quels sont les différents types de peau, ainsi que les produits à utiliser selon le type de la vôtre.

La peau normale

Ce type de peau est ne présente pas d’excès de gras ni de sécheresse et est exempt d’acné et de sensibilité. Comme il s'agit d'un type de peau idéal, vous pouvez utiliser des nettoyants adaptés à tous les types de peau comme des baumes nettoyants, de l'eau micellaire, des gels nettoyants, etc.

La peau sèche

La peau sèche nécessite des soins particuliers, car la nettoyer avec des produits inappropriés peut aggraver davantage la sécheresse et la desquamation. Il est donc important d’utiliser un nettoyant qui élimine la saleté et les impuretés sans priver la peau de ses huiles naturelles, car la peau manque déjà d'hydratation. Des produits hydratants, en particulier ceux à base de glycérine ou d'huiles essentielles, seront à privilégier. Si la peau de votre visage est tendue et sèche après le nettoyage, considérez cela comme un signe pour changer de produits.

La peau grasse

Votre visage est brillant et semble généralement gras, avec des pores dilatés, des points noirs, des boutons ou d'autres imperfections. Recherchez un nettoyant pour le visage ou un gel nettoyant à base de mousse contenant des ingrédients comme l'AHA, le BHA, la niacinamide, le charbon ou l'argile. Un nettoyant pour le visage qui contrôle le sébum et qui va en profondeur pour purifier les pores, aidera à réguler la production de sébum sans laisser la peau de votre visage sèche.

La peau mixte

Elle se présente généralement sous la forme d’une zone T grasse sur le front, le nez et le menton avec une peau sèche le long des joues. Les peaux mixtes nécessitent des produits équilibrés car certaines parties de la peau sont sèches, tandis que la zone T et le menton sont gras. Il peut être préférable d'utiliser un nettoyant doux pour le visage à base de gel qui nettoiera le visage sans le dessécher. Comme un nettoyant pour peau sèche, il doit éliminer le sébum et la saleté sans déshydrater la peau. L'idéal est un produit qui protège la barrière lipidique de la peau, en emprisonnant l'humidité naturelle.

La peau sensible

Si votre peau est souvent rouge et sujette aux irritations, vous pourriez avoir une peau sensible. Il sera donc important de choisir des produits conçus pour les peaux sensibles, dont des produits aux ingrédients apaisants comme l'aloès et l'hamamélis. L’équilibre du pH est également important, car la peau peut devenir sèche ou irritée lorsque son pH s’écarte de la normale. Évitez les produits contenant du parfum, des huiles essentielles, de l’alcool, et des exfoliants agressifs.

On retrouve de nombreux produits conçus pour les différents types de peau, vous êtes donc assuré de trouver celui qui vous convient.