AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

(Avis dans le journal : C.c.Q., art. 795 al. 2)

Avis est donné, conformément au Code civil du Québec, de la clôture de l’inventaire en regard

de la succession de Maria Sestina BATTISTA, en son vivant domiciliée et résidant au 101-2090

Avenue Albert-Murphy, Laval (Québec), H7T 2V8, Canada, et décédée le 13 juin 2023 à Laval.

Cet inventaire peut être consulté par toute personne ayant un intérêt, au bureau de Me Tatiana KARAGIOTIS, notaire, au 665 Boulevard Décarie, à Montréal (Québec), H4L 3L3.



Donné ce 20 décembre 2023 à Montréal.



Me Tatiana KARAGIOTIS, notaire