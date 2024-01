Trottoirs glacés: La Ville de Laval invite à la prudence

À la suite des récentes précipitations de neige, de pluie et du gel subséquent, la Ville de Laval invite les citoyens à la prudence dans leurs déplacements, particulièrement à pied. Les équipes sont à l’œuvre sur le terrain et priorisent la sécurisation des trottoirs et des autres voies piétonnières.

Des opérations d’épandage sont en cours et un traitement prioritaire est accordé aux zones scolaires, aux secteurs essentiels, notamment près des hôpitaux, et aux endroits identifiés par des requêtes. Ainsi, les citoyens sont invités à identifier des endroits à risque en composant le 311.

Les équipes priorisent les opérations visant à rendre les chaussées et les trottoirs accessibles et sécuritaires. Véhicules, abrasif et personnel : les ressources disponibles sont sollicitées au maximum.

Les actions en cours et à venir :