Concertation régionale sur le transport collectif et actif des personnes aînées de Laval

La Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) annonce la tenue d'une concertation régionale sur le thème du Transport Collectif et Actif chez les personnes aînées, le 3 avril prochain.

Dans le cadre de cette initiative, une consultation citoyenne est actuellement en cours afin de cerner les enjeux spécifiques liés aux déplacements des personnes aînées sur le territoire.

Depuis la semaine dernière, une équipe de 5 stagiaires liés à la TRCAL parcourt les six secteurs de la ville à la rencontre des personnes aînées. L'objectif est de recueillir des informations essentielles sur leurs enjeux, la nature de leurs déplacements, ainsi que les moyens utilisés. Les données recueillies alimenteront le comité organisateur de la grande rencontre du 3 avril, offrant ainsi un portrait réaliste des besoins exprimés. Cette approche permettra d'aborder les problématiques identifiées et de discuter des pistes de solutions à mettre en œuvre.

Le questionnaire, d'une durée de 5 minutes, est accessible en ligne jusqu'au vendredi 9 février inclusivement. Les personnes de 55 ans et plus sont vivement encouragées à y répondre en grand nombre via le lien suivant : https://forms.gle/p3umijQg7KkJ2q61A

Il est également disponible sur la page Facebook de la TRCAL.

Concertation régionale - Partenaires

La TRCA mobilise les représentants de ses organismes membres et partenaires dans la réalisation de rencontres de concertation sur les enjeux des personnes aînées. Pour la concertation du 3 avril prochain, le comité organisateur est composé de représentants de la Ville de Laval, le CISSS Laval, la STL (Société de transport de Laval), l'ALTA (Association lavalloise pour le transport adapté), et le ROPPHL (Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval) et représentants de la TRCAL.

Les résultats de la concertation seront compilés dans un rapport présenté au cours des mois suivant l'événement. Ce rapport sera mis en ligne sur le site web de la TRCAL et présenté aux différentes instances décisionnelles du milieu, ainsi qu'au Secrétariat aux aînés et à la Ministre responsable de la Santé et des Aînés, Madame Sonia Bélanger.