Plus que 48h au Défi 28 jours sans alcool

Il ne reste plus que 48h avant la fin du Défi 28 jours sans alcool et la région de Laval compte 285 participants qui ont récolté plus de 26 700$ pour la cause.

L'organisation vise un objectif de 28 000$ et il est toujours possible de donner généreusement au www.defi28jours.com. Plusieurs participants ont partagé des témoignages sur leur propre expérience face à l'alcool.

« Personnellement, je fais ce défi pour me prouver que l’alcool était devenu une habitude, un passe-temps qui s’était sournoisement intégré à ma routine. Je fais le Défi pour me débarrasser de cette mauvaise habitude. Mon objectif, c’est de terminer le défi en étant capable de ressentir l’envie d’un verre seulement quand une occasion spéciale se présente. »

« Déjà 26 jours sans alcool et hier je suis allée dans un restaurant Apportez votre vin pour un souper avec 40 filles! J'ai bu de l'eau et apporté une sangria sans alcool! Je n’ai même pas eu envie de prendre du vin! Je suis bien fière de moi, on lâche pas gang! »

« Depuis la pandémie, j’avais augmenté ma consommation d’alcool considérablement ce qui me rendait plus fatigué, plus irritable, plus dépressif… Je dois admettre que ces 28 jours de sobriété me redonne beaucoup d’énergie, un meilleur sommeil et le courage de ne pas remettre à demain des petits travaux dans la maison. »