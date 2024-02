Pannes: Hydro-Québec veut inverser la tendance dès cette année

Il ne reste plus que 48h avant la fin du Défi 28 jours sans alcool et la région de Laval compte 285 participants qui ont récolté plus de 26 700$ pour la cause. L'organisation vise un objectif de 28 000$ et il est toujours possible de donner généreusement au www.defi28jours.com. Plusieurs participants ont partagé des témoignages sur leur propre ...