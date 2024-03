Espèces en péril: 56 projets de conservation obtiennent du financement

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, était à Montréal lundi matin pour annoncer le financement de 56 projets de conservation à travers le pays.

Le Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril permet de financer des projets présentés par des collectivités, des citoyens et des organisations non gouvernementales pour protéger les espèces en péril de leur région.

Le ministre Guilbeault a annoncé 7,5 millions $ pour le financement de 56 projets, dont 12 au Québec, qui se partageront près de 1,5 million $.

Parmi eux, il y a le Centre d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu, qui travaille à la conservation de l’habitat des espèces en péril comme le martinet ramoneur, le petit blongios et l’aster à rameaux étalés, en Montérégie.

Également, la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent obtiendra du financement pour ajouter des mesures d’atténuation à des aménagements routiers existants, comme des clôtures, des passages à faune et des aménagements touchant les accotements, dans le but de réduire la mortalité routière de certaines espèces.

Nature Québec obtiendra également du financement pour protéger certaines espèces en péril dans le sud du Québec.

«Partout au pays, des particuliers, des organisations et des collectivités font leur part pour protéger la nature, la biodiversité, les espèces en péril et leurs habitats. Je suis inspiré par les initiatives que prennent les Canadiens afin de protéger la biodiversité pour les générations d’aujourd’hui et de demain», a indiqué le ministre Guilbeault.

Selon le gouvernement, depuis sa création en 2000, le Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril a remis un montant dépassant 226 millions $ à environ 3800 projets de conservation à travers le pays.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne