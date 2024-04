Laval s’unit à des partenaires locaux pour la plantation d’arbres

La Ville annonce trois partenariats avec des organismes locaux, soit CANOPÉE, PlantAction et le GRAME , afin de réaliser ses objectifs de verdissement et de lutte aux îlots de chaleur.

Ainsi, Laval entame la dernière ligne droite vers son objectif de planter 30 000 nouveaux arbres et de déminéraliser 3 360 m2 de surface pavée sur son territoire, conformément aux premières mesures d’adaptation aux changements climatiques identifiées pour 2025 dans son Plan climatique- Horizon 2035.

« La réussite de la transition climatique nécessite une collaboration solide entre les ordres de gouvernement, les entreprises, les municipalités et les citoyens. Notre gouvernement est fier de soutenir la Ville de Laval dans son engagement en matière d’adaptation aux changements climatiques par l’entremise de ce partenariat. Avec l’aide de ses différents partenaires, la Ville est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de plantation d’arbres. » indique Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les avantages de planter des arbres sont bien connus. Ils contribuent au verdissement du paysage, à une meilleure gestion des eaux pluviales ainsi qu’à la lutte aux îlots de chaleur. De plus, ils contribuent au maintien d’une bonne santé physique et mentale. Nous nous donnons la mission de tout mettre en œuvre pour faire de Laval une ville plus verte où il fait bon vivre. Nos efforts d’aujourd’hui et nos cibles ambitieuses seront bénéfiques pour les générations futures. », ajoute Stéphane Boyer, maire de Laval.

Trois partenariats pour aider à l’atteinte des objectifs

Dans le cadre de son partenariat avec CANOPÉE, la Ville financera le programme Île en vert de l’organisme afin de contribuer à la déminéralisation de 1 000 m2 de surface asphaltée et à la plantation de 3 000 arbres sur des terrains privés et institutionnels du territoire, excluant les sites gouvernementaux. Les terrains privés ciblés sont situés dans des secteurs à forte concentration d’îlots de chaleur urbains, lesquels affectent particulièrement les clientèles vulnérables. CANOPÉE sera responsable de réaliser des activités de démarchage auprès des entreprises, d’identifier des sources de financement additionnel, de réaliser des plans d’aménagement et de procéder aux travaux de plantation, de déminéralisation et d’entretien des végétaux pendant les deux années suivant la plantation.

L’organisme sera également responsable de la gestion et de l’entretien des arbres de la toute première pouponnière d’arbres de Laval, qui sera utilisée par la Ville et l’ensemble des partenaires qui posent des actions dans la lutte aux îlots de chaleur à Laval.

PlantAction et son programme « Jamais sans mon arbre » permettront à des propriétaires lavallois de profiter d’un service clés en main de plantation et d’un prix de 50 $ par arbre. Pour l’année à venir, l’organisme proposera ses services aux citoyens et aux citoyennes du quartier Champenois (Sainte-Rose) au printemps et de Vimont à automne. Grâce à ce programme, jusqu’à 200 arbres seront plantés à Vimont et Sainte-Rose cette année.

Enfin, la collaboration avec le GRAME et son programme « Ensemble on verdit », une plateforme Web a été développée afin que les Lavallois et les Lavalloises puissent sélectionner un ou plusieurs arbres à faire livrer et planter chez eux à des frais d’environ 100 $. Notons qu’il faut habiter l’un des secteurs priorisés par la Ville pour accéder au service de plantation à domicile. Par le biais de ce partenariat, jusqu’à 250 arbres seront ainsi plantés dans des secteurs présentant une vulnérabilité accrue aux îlots de chaleur.

Dons d’arbres et subventions aux entreprises

Pour atteindre ses objectifs de verdissement, Laval offre depuis 2023 un programme de don d'arbres à la population ainsi qu’une subvention pour les entreprises couvrant 50 % des coûts des travaux de déminéralisation et de plantation d’arbres. Ces initiatives ont permis la plantation de près de 400 arbres sur des terrains privés en 2023. Par ailleurs, près de 1 500 arbres ont déjà été réservés par des propriétaires lavallois pour la distribution d’arbres qui aura lieu au printemps prochain. Les inscriptions sont toujours en cours.