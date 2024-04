Une offre doublée de stations et de l'aide financière pour l’autopartage

La Ville de Laval offre à sa population un service d’autopartage plus accessible, grâce à l’ajout de nouvelles stations et de voitures additionnelles au réseau de Communauto, ainsi que d’une toute nouvelle aide financière destinée aux nouveaux utilisateurs et aux nouvelles utilisatrices du service.

« Nous sommes très fiers de diversifier les options de mobilité disponibles aux Lavallois et aux Lavalloises. Nous venons offrir une option efficace et accessible pour réduire l'autosolo, tout en tenant compte de la réalité lavalloise pour les déplacements du quotidien. Plusieurs nouvelles stations aménagées sur des terrains municipaux seront mises à l’essai dans le cadre d’un projet-pilote entre la Ville et l’entreprise, dont les nouvelles stations deviendront permanentes si l'engouement est au rendez-vous. C'est dans cette optique d'offrir des alternatives durables et pratiques que nous invitons également les gens à utiliser la subvention que nous avons mise en place pour favoriser le développement de l'autopartage. » , explique Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pont-Viau et responsable des dossiers liés à l’aménagement du territoire

Ce projet s’inscrit dans la poursuite des efforts déployés par la Ville pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire lavallois et est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

« Notre gouvernement est fier de soutenir la Ville de Laval, qui déploie diverses initiatives concrètes pour soutenir la réduction des émissions de GES sur son territoire. Cette subvention est non seulement un pas de plus dans la bonne direction, mais elle contribuera également à encourager l'adhésion de nouveaux citoyens et l'utilisation de ce service, en plus de favoriser le déploiement de nouvelles stations d'autopartage sur le territoire lavallois. » , indique Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Grâce au projet-pilote de la Ville et aux extensions prévues par Communauto à Chomedey et à Laval-des-Rapides, l'offre d'autopartage à Laval va doubler immédiatement, passant de 26 à 52 voitures réparties sur 33 points de service différents. Cette initiative, portée par la vision novatrice de la Ville de Laval, ne marque que le début d'une phase de développement de l'autopartage. Elle vise à retirer un nombre accru de voitures de la circulation, à diminuer leur utilisation tout en offrant simultanément une plus grande variété de solutions de mobilité aux résidents de Laval. » , termine Marco Viviani, vice-président, développement stratégique, Communauto