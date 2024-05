Augmentation des tarifs acceptable des transports en commun de la région

L’Association pour le transport collectif de Laval (ATCL) est somme toute satisfaite de l’augmentation moyenne des tarifs de 3 % décrétée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

Cette augmentation se situe sous le niveau d’inflation en 2023 de 4,1% et n’augmente pas la part de la contribution des usagers au financement du transport collectif dans la grande région de Montréal.

Toutefois, le contexte de crise du financement des services de transport en commun pour les cinq prochaines années demeure hautement problématique, surtout avec l’augmentation des coûts des carburants, de construction et de main-d’œuvre. Des solutions pérennes doivent donc être mises en place afin de maintenir et même de développer les niveaux de service de la mobilité durable.

M. Marc-Antoine Gauthier, président de l’ATCL, invite madame Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, et les maires et mairesses des municipalités du Québec à élaborer une solution pérenne et réfléchie aux enjeux entourant le financement structurel du transport collectif en cohérence avec la nécessité d’offrir aux Lavallois et aux Québécois des moyens de transport variés dans une perspective de mobilité durable. Cette solution pérenne doit inclure de nouvelles sources de revenus respectant l’écofiscalité basée sur le principe des utilisateurs-pollueurs payeurs.