Une troisième collecte de sang organisée par les pompiers de Laval

C’est le 18 juin prochain que se tiendra la 3e édition de la Collecte de sang des pompiers de Laval, organisée par le Service de sécurité incendie de Laval et Héma-Québec. L’objectif est d’accueillir un minimum de 600 donneurs et donneuses aux 5 sites participants pour contribuer à la réserve de sang québécoise.

L’expérience de don sera bonifiée par le plaisir de découvrir sa caserne de quartier et de rencontrer sur place des pompiers et des pompières ainsi que des inspecteurs et des inspectrices en prévention.

« Vous aussi, pouvez être un héros »

Le slogan de la campagne prend tout son sens, quand on sait qu’un seul don de sang peut contribuer à sauver plusieurs vies. Chaque jour, 1 000 dons sont nécessaires pour combler les besoins de la population québécoise en produits sanguins.

Cette année encore, William, petit Lavallois de cinq ans, est le représentant de la campagne. Plusieurs transfusions sanguines lui ont sauvé la vie, et il est maintenant en rémission d’une leucémie. Les parents de William travaillent au sein du Service de sécurité incendie de Laval.

« Offrir de son temps pour effectuer un don de sang peut avoir un impact inestimable sur la vie de nombreuses personnes. Le 18 juin, j’invite les Lavallois et les Lavalloises à se joindre en grand nombre aux pompiers, aux pompières ainsi qu’aux inspecteurs et aux inspectrices en prévention du Service de sécurité incendie pour faire une différence tout en découvrant nos casernes locales. », indique Sandra Desmeules, membre du comité exécutif responsable de la sécurité publique et conseillère municipale de Concorde–Bois-de-Boulogne

Où et comment donner

Pour faire un don de sang, rendez-vous à l’un des emplacements suivants selon l’horaire ci-dessous.

De 8 h à 19 h :

Caserne 2 (Chomedey) : 3000, boulevard du Souvenir

De 10 h à 19 h :

Caserne 5 (Saint-François) : 7900, avenue Marcel-Villeneuve

Caserne 6 (Laval-Ouest) : 5580, boulevard Dagenais Ouest

Caserne 8 (Sainte-Rose) : 555, boulevard Curé-Labelle

Centre communautaire Régent-Martimbeau (Vimont) : 455, rue de Lausanne

Il est recommandé de prendre rendez-vous en ligne sur le site d'Héma-Québec ou par téléphone, au 1 800 343-7264, et de consulter les critères de qualification au préalable. À noter qu’il est également possible de se présenter sur place à l’heure de son choix.