L'Escouade prévention nouveaux travailleurs de la CNESST est de retour

Les travailleuses et travailleurs sont particulièrement nombreux à commencer un nouvel emploi durant la période estivale. C’est ainsi que l’Escouade prévention nouveaux travailleurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) reprend du service, pour une troisième année.

Composée d’une quarantaine d’agentes et d’agents de prévention, l’escouade propose un atelier sans frais d’une heure, en mode présentiel ou virtuel, traitant notamment de la démarche de prévention ainsi que des droits et des obligations des employeurs, des travailleuses et des travailleurs en matière de travail.

En 2023, 9 189 travailleuses et travailleurs dans 739 entreprises, principalement actives dans les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale et du commerce de gros ou de détail, ont été rencontrés dans le cadre des ateliers de l’escouade. Pour 2024, les activités se tiendront jusqu’au 19 août, partout au Québec.

Les nouveaux travailleurs et travailleuses plus à risque

Il existe une corrélation claire entre la nouveauté en emploi ou le changement récent de poste et le risque de subir une lésion professionnelle, et ce, peu importe l’âge. En favorisant la création et le maintien d’un climat d’échange favorable entre les différents acteurs des milieux de travail, l’Escouade prévention nouveaux travailleurs participe à limiter l’effet de ce phénomène découlant de différents facteurs, dont le fait d’être moins familier avec les méthodes et l’environnement de travail.

Pour en savoir plus sur l’escouade : www.cnesst.gouv.qc.ca/escouade-prevention Pour recevoir la visite de l’escouade dans votre milieu de travail, écrivez à [email protected].

À la rencontre des travailleurs étrangers temporaires

Les escouades de la CNESST offrent leurs services auprès de clientèles ciblées dont les besoins se distinguent, particulièrement en raison de facteurs de risque ou d’une vulnérabilité accrue qu’elles présentent. L’Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires (TET), quant à elle, s’adresse aux TET et aux employeurs qui les accueillent, et est en activité tout au long de l’année. Grâce à des ateliers en entreprise proposés en présentiel ou en virtuel dans l’ensemble des régions du Québec, elle vise à soutenir ces travailleuses et travailleurs dans la compréhension de leurs droits et obligations en matière de santé, de sécurité et de normes du travail. L’Escouade prévention auprès des TET déploie aussi des activités d’aide-conseil pour informer et soutenir les employeurs.

La CNESST, votre porte d’entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs, aux travailleuses et aux travailleurs une porte d’entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d’équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.