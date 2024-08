Réouverture des voies de circulation sur le pont Papineau-Leblanc

L’avancement des travaux de renforcement du pont Papineau-Leblanc, qui relie Montréal et Laval au-dessus de la rivière des Prairies, permet la réouverture complète des voies de circulation sur la structure à compter d’aujourd’hui.

Les mesures préventives, qui étaient en place depuis 2022 et qui incluaient la fermeture d’une voie dans chaque direction afin de limiter les charges sur le pont, sont donc retirées.

Le projet consistait à renforcer le tablier du pont via des plaques boulonnées et à remplacer les haubans intérieurs sur la structure. La majorité des interventions ont été réalisées entre avril 2023 et août 2024, alors que des travaux de finition seront requis sur la structure au courant du mois de septembre et nécessiteront quelques entraves de nuit.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant la réalisation des travaux. Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.