L'Association pour le transport collectif de Laval (ATCL) mécontente

Nous reproduisons ici l'intégrale d'un communiqué, intitulée Une réduction de service de transport collectif sur le territoire de Laval qui ne passe pas, adressée à la population de Laval, par l’Association pour le transport collectif de Laval (ATCL).

L'Association pour le transport collectif de Laval (ATCL). est déçue de voir que la Société de transport de Laval (STL) ait décidé de réduire son service d’autobus de l’ordre de 6 % par rapport au printemps 2024 en raison du contexte financier difficile.

Cette réduction de service se traduit par la suppression de trois lignes d’autobus, les lignes 41, 360 et 942, le retrait de la ligne de taxi collectif T14 ainsi que le retrait de voyages après 22 h 30 pour les lignes 12, 27, 33, 39, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 66 et 74.

Ces réductions de service vont à l’encontre de l’objectif de réduction du nombre de voitures sur les routes. En effet, les clients actuels du transport collectif pourraient être tentés de reprendre leur voiture pour effectuer leurs déplacements quotidiens vers leurs lieux d’activité en raison de ces baisses de service. De plus, le retrait de service en soirée viendra compliquer les déplacements de certains groupes, en particulier les étudiants ayant des cours le soir.

MonsieurMarc-Antoine Gauthier, président de l’ATCL, considère que ces baisses de service contribueront à une décroissance du nombre d’adeptes du transport collectif. « Lorsque les gens sont à choisir un mode de transport pour se déplacer, plusieurs éléments sont pris en considération, que ce soit le prix, l’accès au mode, le temps de parcours et la flexibilité d’utilisation. La baisse de service aura des répercussions directes sur la flexibilité du service; moins de service équivaut à un temps d’attente plus long entre les passages des bus. Dans le cas où un client rate son bus, il se retrouvera à devoir attendre plus longtemps pour le prochain. De plus, en considérant un même nombre de personnes à transporter, nous avons plus de chances de nous retrouver avec des gens debout dans les autobus, ce qui diminuera le confort de la clientèle. »

« Nous devons, à titre de société, revoir nos priorités, atteste monsieur Gauthier. Je souhaite que le gouvernement du Québec puisse payer sa juste part pour assurer le maintien du service de transport collectif dans l’ensemble de la Communauté métropolitaine de Montréal. De plus, je demande à la Ville de Laval de revoir l’ensemble de son budget annuel pour 2025 afin de s’assurer que le transport collectif soit adéquatement financé. Le transport collectif est un service essentiel pour assurer le déplacement des personnes et toute la communauté en bénéficie. »