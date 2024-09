Une expédition qui permet à une jeune de Laval de voir au-delà du cancer

Au cours des derniers jours, Coralie Tanguay de Laval a participé à une expédition d’aventure thérapeutique en compagnie d’autres jeunes d’un peu partout au pays, qui comme elle, sont en rémission de cancer. C’est avec courage et résilience que les participants âgés dans la vingtaine ont saisi l’opportunité d’une vie changée tendue par la fondation Sur la pointe des pieds. Au menu : pagayage, portages, canot-camping, mais surtout riches échanges alimentant espoir et solidarité.

C’est le 13 août dernier que le groupe de 13 jeunes adultes prend l’autobus de Montréal, direction la Réserve faunique de la Vérendrye qui chevauchent les régions de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue. Ils sont accompagnés de guides de canot, d’une équipe médicale et de facilitateurs de la fondation et s’apprêtent à vivre bien plus que des sorties de plein air. En effet, l’expédition se veut l’occasion pour les participants de côtoyer d’autres jeunes qui partagent les mêmes réalités, d’échanger, de se comprendre et de tisser des liens d’amitié tout en relevant un défi hors du commun.

Vivre au rythme de la nature

Ces expéditions d’aventure thérapeutique, orchestrées par des professionnels du milieu de l’Intervention par la nature et l’aventure (INA) demandent des mois de planification. Non seulement doit-on s’assurer que le niveau de difficulté soit adapté au groupe et aux éventuelles limitations physiques des participants, mais aussi, les facilitatrices doivent prendre le pouls de ceux-ci : « Puisque l’objectif premier derrière cette expédition n’était pas d’apprendre à faire du canot, mais bien de faire des rencontres, de se dépasser, de saisir l’occasion pour connecter avec la nature et d’avoir du plaisir, nous avons toujours pris nos décisions en ce sens. Lors d’une expédition de neuf jours avec un groupe de vingt-trois personnes, il y a plusieurs variables qui sont hors de notre contrôle. Nous avions bien entendu un plan A et plusieurs autres scénarios qui nous permettaient d’ajuster le plan en cours de route. En ayant toujours en tête les objectifs de notre programme d’intervention et en prenant le temps de consulter les participants, nous avons été en mesure de faire face aux différents défis que nous avons rencontrés en expédition. Par exemple, les grands vents qui qui ont soufflé durant trois jours, nous ont forcé à modifier notre itinéraire et à faire la démonstration concrète de ce qu’est une aventure. Avec toute la planification en amont et les bons systèmes de communication sur le terrain il a été facile pour nous de tout réajuster afin que cet événement ne vienne pas nuire à la réussite du projet. Les participants ont fait preuve d’une grande force tant physique, tel que démontré lors des portages et des longues journées de pagaie, mais également d’une grande force mentale pour accepter jour après jours les défis, les changements de plans et toute la nouveauté que ce projet représentait pour eux. Grâce au travail d’équipe de tous les intervenants, de l’apport essentiel de la nature et de la dimension aventure, cette expédition fut un succès. » - Catherine Provost, chargée de projet et facilitatrice pour la fondation Sur la pointe des pieds

La Réserve faunique de la Vérendrye avec son territoire de démesure et ses attraits exceptionnels, s’est avéré être un site remarquable pour permettre aux jeunes de regagner leur estime de soi en se dépassant. Isolés du reste du monde au cœur de la forêt, les jeunes sont parvenus à faire une coupure avec leur quotidien. Ils y ont vécu une véritable connexion avec la nature et avec eux-mêmes.

« Aujourd’hui j’ai vu des nénuphars. J’avais oublié leur existence même. La seule vue de cette plante aquatique tellement commune a ravivé des souvenirs du temps passé en nature avant la maladie. Cette aventure dans la nature non seulement adouci la vie quotidienne actuelle, mais nous refait vivre et nous remet en contact avec la beauté du monde et surtout sa simplicité. » -Tiré du journal d’expédition

Ce témoignage est représentatif des réflexions que partagent les jeunes lors des expéditions. Chaque aventure avec la fondation Sur la pointe des pieds leur permet de redécouvrir des sensations oubliées et de se reconnecter avec la nature. Ces moments de simplicité et de beauté offrent une pause précieuse dans leur parcours, les aidant à retrouver un lien avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure.