Une nouvelle directrice générale pour le Groupe d’Entraide La Rosée

Depuis le 1er septembre, le Groupe d’Entraide La Rosée a une nouvelle directrice générale. Ainsi Agnës Charland Sinott succède à Régent Lachapelle, qui a dirigé le Groupe pendant plus de 13 ans. M. Lachapelle prendra une retraite bien méritée le 1er décembre prochain, et les deux directeurs travailleront en tandem cet automne pour assurer une transition en douceur.

Les membres du conseil d’administration tiennent à saluer l’apport considérable de M. Lachapelle, qui a joué un rôle clé dans le redressement et le développement de l’organisme au sein de la communauté lavalloise.

Mme Nathalie Groulx, présidente du conseil d’administration, déclare : « L’objectif des dernières années a été de faire croître l’organisme en vue d’un plus grand local, afin de mieux répondre aux besoins des habitants du quartier. Cet agrandissement des locaux actuels représente le dernier grand succès de M. Lachapelle. »

M. Lachapelle ajoute : « C’est le cœur rempli de fierté et l’esprit tranquille que je passe le flambeau à Agnës, qui saura perpétuer le rayonnement de La Rosée dans notre quartier. »

Agnës Charland Sinotte, qui a été l’adjointe de direction de M. Lachapelle, est déterminée à poursuivre l’œuvre de son prédécesseur tout en assurant une continuité : « C’est avec un immense bonheur, et une pointe d’humilité, que je reprends les rênes de cet organisme qui me tient à cœur. Réjean a su paver la voie pour que je puisse propulser La Rosée encore plus loin. »

Mme Charland Sinotte, avec une expérience notable dans le milieu communautaire, a d’abord exercé comme chef cuisinière au sein d’une popote roulante de Laval, puis a été directrice générale de l’Association des popotes roulantes de Laval, avant de rejoindre le Groupe d’Entraide La Rosée en 2020.