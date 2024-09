Stationnement sur rue : retour des restrictions lors des jours d’opérations

Les restrictions relatives au stationnement sur rue à Laval seront en vigueur le 1er octobre, conformément à la signalisation en place sur la majorité du territoire. Elles sont en vigueur lors des opérations d’entretien uniquement, ce qui bonifie l’offre de stationnement hors des jours d’opérations.

Les opérations d’entretiens sont variées. Il s’agit du balayage et du lavage des rues, de l’entretien des trottoirs ainsi que du déneigement (tassement et soufflage). Ils englobent l’ensemble des opérations qui permettent d’avoir une rue propre et dégagée devant chez soi.

Comment savoir si des opérations sont planifiées ou en cours ?

Il est important de ne pas se fier uniquement aux opérations visibles sur la rue, pour profiter de la flexibilité hors opérations. À cette fin, divers moyens d’information sont disponibles.

Pour un usage fréquent, la meilleure façon de rester informé est l’abonnement aux alertes automatisées :

Message texte (SMS) ou courriel (abonnement à infostationnement.laval.ca/inscription) ;

Application Info-Stationnement (téléchargement sur App Store pour un iPhone et téléchargement sur Google Play pour un appareil Android);

Pour un usage occasionnel, consultez la carte interactive à infostationnement.laval.ca. Dans le doute ou par choix, vous pouvez simplement suivre les restrictions affichées sur les panneaux en tout temps.