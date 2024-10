Octroi du mandat pour l’aménagement du parc de l’entrée de ville du pont Viau

Le 1er octobre dernier, la Ville de Laval a octroyé un contrat d’une valeur de 14,85 M$ pour le projet d’aménagement du parc de l’entrée de ville du pont Viau ainsi que la réhabilitation des rues environnantes.

Ce projet transformera l’un des principaux accès à la Ville et s’inscrit dans la démarche de revitalisation du secteur Cartier, un projet structurant visant à dynamiser cette zone stratégique. Les travaux devraient débuter cet automne et incluront la réhabilitation des infrastructures routières, le réaménagement des espaces publics et la création de nouveaux espaces verts, de part et d’autre du pont Viau, incluant sur les berges du Père-Dalmas et de Délia-Tétreault.

« Cette décision marque une avancée majeure pour le projet de l’entrée de ville du pont Viau, qui est un projet attendu avec enthousiasme, au cœur de nos efforts pour revitaliser le secteur Cartier. Laval continue de consolider sa position en tant que ville moderne et innovante, offrant à ses citoyens et à ses citoyennes des espaces de vie de qualité. L’aménagement de cette entrée de ville verte et conviviale est un engagement important pour la Ville et s’inscrit dans une perspective de développement durable et de valorisation des espaces publics », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Une étape clé dans la revitalisation du secteur Cartier

Le projet global de réaménagement de l’entrée de ville s’étend de la rue du Pont-Viau au nord jusqu’au boulevard des Prairies au sud, entre le boulevard Talbot et la rue Saint-Eusèbe d’ouest en est. L’objectif est d’améliorer non seulement l’accessibilité et la fluidité du transport, mais aussi de bonifier la qualité de vie des citoyens et des citoyennes par la création d’espaces publics attrayants et propices à la détente. Le futur parc offrira une plaine gazonnée pour les loisirs libres, des petites places publiques pour favoriser les rencontres, ainsi que des points d’observation sur la rivière.

Rappelons que le projet de revitalisation du secteur Cartier, amorcé en 2016, a fait l’objet de consultations citoyennes, notamment en mai 2018, où la vision d’aménagement proposée avait été largement accueillie favorablement.